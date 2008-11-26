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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۷

اولین اردوگاه بازپروری معتادان در کرج راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج از راه اندازی اولین اردوگاه بازپروری معتادان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر امروز در میان مسئولان امنیتی کرج اظهار داشت: تاکنون به دلیل آنکه در شهرستان کرج محلی برای بازپروری معتادان وجود نداشت امکان جمع آوری تمامی معتادان برای نیروی انتظامی شهرستان وجود نداشته است.

وی افزود: این اردوگاه با اعتبار درون سازمانی و استانداری تهران ساخته شده است و هر یک از معتادان پرخطر و کم خطری را که نیروی انتظامی به این مرکز معرفی کند به مدت دو ماه تحت نظر متخصصان شبکه بهداشت و درمان و بهزیستی قرار می گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طرح انتظام بخشی نجات از صبح امروز در کرج آغاز شد و تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با این کار به منظور بازپروری معتادان سطح شهر به پای کار آمدند.

کولیوند ادامه داد: این اردوگاه ظرفیت نگهداری از 250 نفر را به طور همزمان دارد و گام موثری در جهت ساماندهی معتادان سطح شهرستان خواهد بود.

کد مطلب 790670

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