اولین اردوگاه بازپروری معتادان در کرج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر امروز در میان مسئولان امنیتی کرج اظهار داشت: تاکنون به دلیل آنکه در شهرستان کرج محلی برای بازپروری معتادان وجود نداشت امکان جمع آوری تمامی معتادان برای نیروی انتظامی شهرستان وجود نداشته است.

وی افزود: این اردوگاه با اعتبار درون سازمانی و استانداری تهران ساخته شده است و هر یک از معتادان پرخطر و کم خطری را که نیروی انتظامی به این مرکز معرفی کند به مدت دو ماه تحت نظر متخصصان شبکه بهداشت و درمان و بهزیستی قرار می گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طرح انتظام بخشی نجات از صبح امروز در کرج آغاز شد و تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با این کار به منظور بازپروری معتادان سطح شهر به پای کار آمدند.

کولیوند ادامه داد: این اردوگاه ظرفیت نگهداری از 250 نفر را به طور همزمان دارد و گام موثری در جهت ساماندهی معتادان سطح شهرستان خواهد بود.