برقراری عدالت و توسعه اقتصادی در گرو امنیت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر امروز در همایش امنیت انسانی در غرب آسیا تصریح کرد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت بسیار مطلوبی با توجه به محیط پیرامونی خود قرار دارد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در همسایگی یکی از بحرانی ترین و نا امن ترین مناطق جهان است، اظهارداشت: در حال حاضر این استان از مطلوب ترین سطح امنیت در کشور برخوردار است و متاسفانه مرزهای باز سیستان و بلوچستان تا حدودی این استان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

سردار احمدی مقدم به اجرای طرح پایلوت منطقه زابل تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود: در خصوص دو پدیده قاچاق سوخت و کالا و مواد مخدر نیز این طرح سببب آثار مستقیم در استان خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور تدوین استراتژی امنیتی کشورهای منطقه را در حال حاضر از ضروریات دانست و گفت: بایستی با همکاری های خود چه به لحاظ انتقال تجارب،آموزش، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در پیگرد باندهای تروریستی و جرائم سازمان یافته منطقه ای و بین المللی همکاری کنیم.

سردار احمدی مقدم به همکاری کشور ایران با کشوره های حوزه خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: محموله های بیش از پنج تن توسط پلیس آن کشورها کشف شده است.

وی تصریح کرد: اگر ما چارچوب منطقه ای را با هم با سازو کارهایی ببینیم این منطقه نیاز به حضور خارجی ها برای برقراری امنیت قطعی نیازندارد.

وی یادآورشد: منطقه غرب آسیا که بخش عمده ای از خاور میانه را تشکیل می دهد متاسفانه آمریکاو کشورهای غربی هم که به بهانه مبارزه با تروریسم و برقراری امکنیت به این منطقه آمدند خودشان موجب بی ثباتی بیشتر شدند.

فرمانده کل ناجا توسعه جنگها، کشتارها، نابرابری ها، اوضاع مردم فلسطین و مشکلات امروز مردم غزه و آورگان عراقی را از جمله نتایج ناشی از حضور این کشور در منطقه برشمرد وخاطرنشان کرد: امروز نا امنی، فقر، فلاکت، مشکلات بهداشتی کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و فلسطین را فرا گرفته است.