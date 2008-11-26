کاهش خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عباس رجایی در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته بسیج در سازمان استاندارد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب ادامه داد: شرایط خاص جغرافیایی و طبیعی ایران به گونه ای است که احتمال بروز خشکسالی و سرمازدگی در آن بسیار زیاد است که یه همین دلیل، کنترل این تغییرات جوی ناگهانی در کشور بسیار حساس و نیازمند برنامه ریزیهای بلندمدت و طولانی است.

وی از تولید نهالهای مقاوم در مقابل سرمای زیاد و خشکسالی به عنوان نمونه ای از اقدامات موثر در کاهش تبعات این تغییرات ناگهانی جوی در بخش کشاورزی نام برد و بیان داشت: صرف نظر از تولید نهالهای مقاوم، توسعه روشهای گلخانه ای و فراهم کردن امکان کشاورزی گلخانه ای در حد بسیار وسیع و پیشرفته نیز در کاهش تبعات ناشی در تغییرات ناگهانی جوی در بخش کشاورزی تاثیر بسیار زیادی دارد.

نوع نگاه مسئولین به بخش کشاورزی باید تغییر کند

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تغییر نگاه مسئولان به بخش کشاورزی گفت: پیش از این، به بخش کشاورزی به عنوان یک بخش غیر اقتصادی شناخته می شد، در حالی که واقعیتهای موجود، خلاف این امر را ثابت کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: حدود 30 درصد از اشتغال کشور و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی اختصاص دارد که این امر نشان می دهد کشاورزی، یک بخش غیرصنعتی و حاشیه ای نیست.

رجایی در این خصوص افزود: حدود 3.3 میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی در ایران مشغول فعالیت هستند و بیش از 95 درصد محصولات غذایی ایران نیز از کشاورزی داخلی تامین می شود که این امر، شاهد دیگری بر صنعتی بودن کشاورزی ایران است.

وی از تغییر کشاورزی معیشتی به کشاورزی صنعتی به عنوان یک امر بسیار مهم نام برد و بیان داشت: اگر کشاورزی، معیشتی و فاقد تشکل باشد حقوق خرده مالکان فعال در آن به صورت کامل احقاق نمی شود و بهره وری نیز پایین می آید، در حالی که در کشاورزی صنعتی، کشاورزی به عنوان شفلی صنعتی شناخته می شود و به جایگاه شایسته خود دست می یابد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نباید به بخش کشاورزی نگاه ترحم آمیزی داشته باشیم، بلکه باید به یاد داشته باشیم که کوچکترین سرمایه گذاری اصولی در این بخش می تواند بازدهی اقتصادی زیادی را به همراه داشته باشد.