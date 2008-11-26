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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۳

متکی:

بسیج یادآور احیای ارزشها است

بسیج یادآور احیای ارزشها است

همزمان با هفته پرافتخار بسیج، امروز وزیرامورخارجه در جمع بسیجیان این وزارتخانه گفت: بسیج یادآور اصالت حرکت انقلاب در احیای ارزشها، تبیین خط سیر انبیا و بازتعریف انقلاب آغازین صدر اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی شاکله بسیج را ناشی از روح بلند امام (ره) و قلب به وسعت اقیانوسها و نیت پاک ایشان دانست و افزود : این شجره طیبه بعد از امام (ره) با هدایت مقام معظم رهبری ، راه خود را به سوی تبدیل شدن به یک فرهنگ و ساختار ناشی از آن هموار نمود.

وزیرامورخارجه کشورمان در معرفی بسیج و اعضای آن گفت: بسیجی کسی است که دلش به باورهای الهی مانوس است و با انگیزه قوی در مسیر افزایش توانمندی خود و رفع موانع پیشرفت کشور گام بر می دارد.

رئیس دیپلماسی کشورمان در اظهار نظر پیرامون بحران مالی جهان گفت: هنگامی که آمریکا احساس کرد اقتصاد این کشور در سراشیبی سقوط قرار گرفته، 20 کشور جهان را در آمریکا گرد آورد و از آنان تعهد گرفت که به اقتصاد آمریکا کمک کنند ، در این میان 4 کشور خاورمیانه مکلف به پرداخت 300 میلیارد دلار کمک به اقتصاد آمریکا شدند.

در پایان این سخنرانی، وزیرخارجه کشورمان در یک گفتگوی صمیمانه با بسیجیان وزارت امورخارجه، برای پیشرفت اهداف بسیج در این وزارتخانه، راهنمایی کرد.

 

کد مطلب 790682

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