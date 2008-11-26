بعد از دیدار با راه آهن بازی می کنم / پرسپولیس باید صدرنشین شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی پس از پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقلال اهواز در جمع خبرنگاران گفت: قرارداد من سه روز پیش با پرسپولیس به امضا رسید و قانونا می توانم از سه چهار روز آینده این تیم را در مسابقات همراهی کنم اما از بعد از دیدار با راه آهن در خدمت سرخپوشان خواهم بود.

وی ادامه داد: هواداران از عملکرد پرسپولیس راضی هستند و امیدوارم با حمایت آنها در دو دیدار آینده خانگی هم امتیازات کامل را کسب کنیم تا هرچه زودتر به صدرجدول رده بندی لیگ برسیم. البته فاصله ما با صدرنشین زیاد نیست و می توانیم در بازی های آینده این اختلاف امتیاز را کاهش دهیم.

مدافع جدید پرسپولیس در مورد عملکرد پیروانی خاطر نشان کرد: تیم ما در این دو بازی اخیر در نتیجه گیری عملکرد خوبی داشته است. هفته پیش در خانه صدرنشین یک امتیازکسب کردیم و امروز هم برابر استقلال اهواز پیروز شدیم. ضمن اینکه باید بگویم ارتباط پیروانی با بازیکنان تیم بسیار صمیمی است و همه برای موفقیت وی و پرسپولیس با تمام توان بازی می کنند.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی کسب این سه امتیاز برای پرسپولیس بسیار مهم بود زیرا با توجه به مشکلات روزهای ایر مجموعه باشگاه، کادر فنی و بازیکنان به این پیروزی نیاز داشتند.

رضایی در پایان با بیان اینکه در زمان قطبی و با اجازه وی در تمرینات پرسپولیس شرکت کرده است، گفت: کسانیکه عنوان می کنند من بدون رضایت قطبی و با فشار مدیران باشگاه به پرسپولیس آمده ام، تنها به دنبال شایعه سازی هستند زیرا حضورم در پرسپولیس به مسائلی فرارتر از این اتفاقات بستگی داشت.