چین اعتراض خود را به پذیرش دالایی لاما در اروپا نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بیانیه ای خبر داد: مقامات چینی از تصمیم خود برای به تاخیر انداختن نشست با سران اتحادیه اروپا خبر داده اند.

این نشست قرار بود روز اول دسامبر در شهر لیون فرانسه برگزار شود.

به گفته مقامات چینی، علت این تصمیم همزمانی سفر دالایی لاما رهبر بودائیان تبت به برخی کشورهای اروپایی ازجمله لهستان است. دالایی لاما قرار است به دعوت نخست وزیر لهستان روز ششم دسامبر به ورشو سفر کند. در این سفر، نیکلا سارکوزی نیز با دالایی لاما ملاقات می کند.

دالایی لاما همچنین از کشورهای بلژیک و جمهوری چک دیدار خواهد کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه در این رابطه گفت: توپ اکنون در زمینه چین است و مسئولیت تعویق این جلسه به عهده پکن است.

بر اساس این گزارش، دالایی لاما در جدیدترین سخنان خود در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات بودائیان تبت با چین از پکن انتقاد کرده بود.

لازم به ذکر است در ماه های اخیر و با هدف فرو نشاندن خشونتها در تبت هفت دور مذاکره میان بودائیان تبت و دولت چین برگزار شد که این مذاکرات بدون رسیدن به نتیجه ای خاص پایان یافت.

تنشها در تبت پیش از برگزاری بازیهای المپیک پکن به اوج خود رسید و حتی برخی از رهبران کشورهای جهان از احتمال حاضر نشدن خود در مراسم افتتاحییه این مسابقات به دلیل نوع رفتار چین با بودائیان تبت خبر داده بودند.

دولت چین دالایی لاما را متهم می کند که به دنبال جدا کردن تبت از خاک اصلی چین است، اما این درحالی است که وی تاکید کرده هدفش خودمختاری داخلی این منطقه از چین است نه جدایی و استقلال کامل.

تبت سرزمین مقدس بودائیان در آسیای مرکزی است که ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود ۴۹۰۰ متر است. رشته کوههای هیمالیا نیز در این سرزمین قرار دارد. پایتخت سنتی تبت، شهر لهاسا است که اکنون مرکز این استان به شمار می رود.