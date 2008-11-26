معضل اساسی کشور وجود دولتی بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مصطفی پور محمدی امروز بعد از ظهر در اولین همایش شوراها و شهرداری های استان خوزستان اظهار داشت: مشکل اصلی کشور به خاطر وجود دولت بزرگ در آن است، دولت باید کوچک و چابک باشد و وظایف آن تفکیک شود، مسئولیتها و مدیریتها باید به مردم و نمایندگان آنها محول شود و بخش خصوصی به صورت جدی وارد شود ضمن اینکه شوراها نیز در این زمینه باید قابلیت خود را هرچه سریعتر را نشان دهند.

وی افزود: امروز کشور ایران و جامعه 70 میلیون نفری آن در عرصه های مختلف توسط اعضای انتخابی مردم در شورای شهر اداره می شود و اگر گاهی با مشکلاتی روبه رو می شود طبیعی است زیرا کار شورایی همواره مشکلاتی دارد ولی باید آنها را به حداقل رساند.

وی تاکید کرد: شوراها پس از گذشت سه دوره نه تنها جایگاه خود را پیدا کرده بلکه باید از این ظرفیت به وجود آمده نهایت بهره برداری را ببرند زیرا قرار است که نظام توسط همین شوراها اداره شود.

پورمحمدی اظهار داشت: شوراها باید تلاش کنند جایگاه خود را تثبیت کنند آنها با در دست داشتن اختیارات زیاد باید نشان دهند این توانمندی را دارند تا خود را تثبیت کنند زیرا ظرفیت شوراها از هر نهادی بیشتر است و در خیلی از موارد 23 مورد از مسئولیتها را دولت به شوراها و شهرداریها واگذار کرده است.

پور محمدی گفت: من به عنوان مدیر بازرسی کل کشور اعلام می کنم که بسیاری از مسئولیتها باید به شوراها واگذار شود.

وی نرخ بهره وری کشورهای پیشرفته از منابع ملی را 2.5 درصد عنوان کرد و افزود: در کشور ما این نرخ زیر یک درصد است این یک مشکل جدی و اساسی است.

پورمحمدی گفت: درد کم توجهی و بی توجهی به قوانین و رعایت نکردن مقررات درد دل همه ماست که با آن مواجه هستیم.

ثروت استان خوزستان در اختیار دولت است

رئیس شورای شهر اهواز نیز در این همایش اظهار داشت: مشکل اصلی استان خوزستان منابع ملی و غنی آن است و فرق آن با سایر استانها این است که منابع ملی و غنی هر استانی در خدمت مردم آن استان است اما ثروت خوزستان در اختیار و در خدمت دولت است و این همان مشکل اصلی مردم خوزستان و استان ماست.

سیدحسن زاده خطاب به رئیس بازرسی کل کشور گفت: از منابع ملی و غنی و همچنین نفت خوزستان به مردم آن چیزی نرسیده است در این شرایط نابسامان آب را هم دارند از استان می برند.

وی افزود: خوزستان دیگر تحمل این همه رنج را ندارد و به اندازه کافی رنجور و خسته است و عملا چیزی که منشا تحول خوزستان شود به وجود نیامد البته تلاش ها و زحمتهای زیادی برای استان کشیده شد اما حجم عقب ماندگی و خرابی خیلی بیشتر از این است.

رئیس شورای شهر اهواز تقویت شوراها را از مباحث مهم برشمرد و گفت: بعد از گذشت سه دوره از فعالیت شوراها دولت هنوز این نهاد را باور ندارد به خاطر اینکه تشکیلات دولتی هم سطح با شوراها اجازه نمی دهند تا شوراها پیشرفت کنند.

حسن زاده ادامه داد: حجم امکاناتی که از شهرداریها گرفته می شود بیشتر از حجم کمکهایی است که به شهرداری ها داده می شود و در این زمینه باید یک تعادل منطقی به وجود بیاید.