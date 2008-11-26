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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۹

ابراهیم الجعفری :

همچنان با توافقنامه خروج مخالفیم

همچنان با توافقنامه خروج مخالفیم

نخست وزیر سابق عراق بار دیگر بر مخالفت خود با توافقنامه جنجال برانگیز خروج نظامیان بیگانه به سبب دربرداشتن بندهای خطرناک بر ضد حاکمیت و استقلال عراق تاکید کرد.

ابه گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الجعفری در یک گفتگوی کوتاه با شبکه تلویزیونی العربیه در واکنش به تعویق نشست پارلمان عراق به روز پنجشنبه گفت : ما از همان ابتدا مخالف این توافقنامه بوده ایم و همچنان بر این موضع خود پافشاری می کنیم.

جعفری خاطرنشان کرد: ما در عین مخالفت با این توافقنامه به هر تصمیمی که در پارلمان در این باره گرفته شود، احترام می گذاریم.

نخست وزیر سابق عراق چندی پیش از ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی جدا شد و گروهی به نام جریان اصلاح عراق تشکیل داد.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز در گزارشی تاکید کرد مشکلات بزرگتر از آن است که رای گیری درباره این توافقنامه به آسانی انجام شود.

خاطر نشان می شود رئیس پارلمان عراق لحظاتی پیش رای گیری درباره توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی از عراق را به سبب دست نیافتن فراکسیونها به توافق درباره سند اصلاح، به پنجشنبه 7 آذر موکول کرد؛ فراکسیونهای سیاسی سند موسوم به اصلاح سیاسی را پیش شرط خود برای موافقت با توافقنامه عقب نشینی نظامیان اعلام کرده اند. 

کد مطلب 790695

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