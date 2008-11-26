آیین "یادبود باغچه بان" در کرج برگزاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این همایش با هدف گرامیداشت یاد و خاطره استاد جبار باغچه بان ابداع کنند حروف الفبای دستی گویا برای ناشنوایان و بررسی مشکلات این قشر از جامعه با حضور هزار و 200 نفر از استادان و ناشنوایان کشور برگزار شد.

این مراسم با همکاری شورای شهر کرج و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری این کلانشهر برگزار شده و در کارگاه های آموزشی این مراسم دو روزه گواهینامه ارتباط با ناشنوایان و زبان اشاره فارسی به شرکت کنندگان داده می شود.

باغچه بان از سال 1305 فعالیت خود را با سه پسر بچه ناشنوا آغاز کرد و با وجود نداشتن تجربه کافی اما با پشتکار و علاقه خستگی ناپذیر توانست نخستین آموزشگاه ناشنوایان در کشور را با 20 کلاس درس تاسیس کند.

این استاد توانست در سال های زندگی خود کتاب الفبای سربازان، برنامه کارآموز، زندگی کودکان، نمایشنامه شیرو باغبان، نمایشنامه خرخر، دستور تعلیم الفبا، بازیچه دانش، الفبای خودآموز برای سالمندان، الفبای گویا، برنامه یکساله، کتاب اول ابتدای و مجموعه شعر تدوین کرد.