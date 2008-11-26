اظهارات نسنجیده و توهین آمیز وزیر خارجه کانادا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، وی با ذکر این عبارات و طرح ادعاهایی همچنین از مقامات کشورمان خواست تا در انجام تعهدات حقوق بشری احساس مسوولیت بیشتری نمایند.

لازم به ذکر است که کانادا علیرغم نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بومیان این کشور ، مدتی است به منظور انحراف افکار عمومی جامعه جهانی از زیر پا گذاشتن حقوق بومیان اصیل ، از جایگاه مدعی حقوق بشر و با طرح ادعاهای واهی علیه کشورهای مستقل سعی در تضییع حقوق مسلم شهروندی آنها دارد.

چند روز پیش وزیر خارجه جوان انگلیس نیز در ابوظبی امارات اظهارات مشابهی داشت و تلاش کرد به تخریب روابط ایران با کشورهای منطقه اقدام نماید که با واکنش وزیر امور خارجه و سفارت کشورمان در امارات مواجه شد.