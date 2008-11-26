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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۵

لاورنس در امتداد میلیبند!/

اظهارات نسنجیده و توهین آمیز وزیر خارجه کانادا علیه ایران

اظهارات نسنجیده و توهین آمیز وزیر خارجه کانادا علیه ایران

«لاورنس کانون» وزیر خارجه جوان و بی تجربه فرمانداری کانادا ، در توهینی آشکار علیه ملت ایران و با اظهاراتی غیر دیپلماتیک ، از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام ناخرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وی با ذکر این عبارات و طرح ادعاهایی همچنین از مقامات کشورمان خواست تا در انجام تعهدات حقوق بشری احساس مسوولیت بیشتری نمایند.

لازم به ذکر است که کانادا علیرغم نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بومیان این کشور ، مدتی است به منظور انحراف افکار عمومی جامعه جهانی از زیر پا گذاشتن حقوق بومیان اصیل ، از جایگاه مدعی حقوق بشر و با طرح ادعاهای واهی علیه کشورهای مستقل سعی در تضییع حقوق مسلم شهروندی آنها دارد.

 چند روز پیش وزیر خارجه جوان انگلیس نیز در ابوظبی امارات اظهارات مشابهی داشت و تلاش کرد به تخریب روابط ایران با کشورهای منطقه اقدام نماید که با واکنش وزیر امور خارجه و سفارت کشورمان در امارات مواجه شد.

کد مطلب 790701

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