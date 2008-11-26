این نتیجه شکست نبود / برای خارج شدن از شوک به بازیکنم سیلی زدم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان پس از شکست یک بر صرف تیمش مقابل پرسپولیس تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: من به بازیکنان تیمم خسته نباشید می گویم. آنها امروز بازی خوبی را مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال پرسپولیس در این مسابقه به پیروزی احتیاج داشت افزود: پرسپولیس این بازی را باید با برتری پشت سر می گذاشت در عین حال ما هم تلاش بسیاری داشتیم تا با کسب امتیاز به خانه برگردیم و همانطور که دیدید در 10 دقیقه پایانی دروازه ما باز شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز با بیان اینکه تیمش از هیچ نظر با پرسپولیس شبیه نیست افزود: پرسپولیس تیمی با امکانات است که از حمایتهای زیادی برخوردار بود و با بنیه قوی مالی هر بازیکنی را که بخواهد در اختیار می گیرد اما استقلال اهواز 7 سال است به صورت شخصی اداره می شود و با کمبودهای مالی در مسابقات حضور یافته و با زحمت و تلاش بازیکنان تا به اینجای لیگ برتر ادامه داده است.

اکبرمیثاقیان یادآورشد: من پیش از بازی نیز گفته بودم تیم ما روی کاغذ شانس پیروزی مقابل پرسپولیس ندارد اما به تهران می آید که بازنده نباشد. من حتی گفته بودم پرسپولیس انگیزه زیادی برای پیروزی دارد اما مقابل این تیم شکست نخواهیم خورد.

وی افزود: ما در بازی مقابل استقلال هم که شش گل دریافت کرده بودیم آمادگی امروز را نداشتیم. در آن بازی من کمتر از یک هفته بود که هدایت استقلال اهواز را پذیرفته بودم. شاید اگر امروز با استقلال تهران بازی می کردیم بازی به مراتب بهتر از آنچه مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشتیم عمل می کردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در خصوص عملکرد داور مسابقه این تیم مقابل پرسپولیس گفت: مظفری زاده از داوران خوب ایران است و امروز هم بازی را به خوبی قضاوت کرد اما من نمی دانم در زمان به ثمر رسیدن گل پرسپولیس مدافع ما روی حمیدرضا بابایی خطا کرد یا مهاجم پرسپولیس.

وی افزود: مظفری زاده در نیمه اول نیز به اشتباه به بازیکن ما کارت زرد نشان داد. در شرایطی که مدافع پرسپولیس به سینه مهرزاد رضایی کوبید داور به جای برخورد با بازیکن پرسپولیس به مهاجم ما کارت زرد نشان داد.

اکبر میثاقیان که در نیمه اول به صورت بازیکن تیم خود سیلی زده بود در خصوص این برخورد خود گفت: دغاغله پس از مصدومیت شوکه شده بود. من برای اینکه او را از شوک خارج کنم به صورت او سیلی زدم. متاسفانه او هنوز هم از شوک خارج نشده است.

وی در مورد برخورد خود با کریم باقری نیز گفت: کریم را مانند برادرم دوست دارم ، او یک بازیکن با شخصیت در فوتبال ایران است اما در حین مسابقه به من گفت که تیمت ضد فوتبال بازی می کند من هم به او گفتم شما درست می گویید. غیر از این بین ما هیچ برخورد دیگری بوجود نیامد.

میثاقیان که مدعی است تیمهایش همیشه مقابل پرسپولیس برنده از زمین خارج می شوند در خصوص شکست امروز گفت: این نتیجه شکست بحساب نمی آید. تیم ما در 10 دقیقه آخر گل خورده و پا به پای پرسپولیس جنگیده است و به هیچ عنوان چهره یک تیم بازنده را نداشته است.

وی که همیشه تیمهایش در خطر سقوط به دسته اول هستند گفت: من در ابتدای فصل قول دادم که تیم استقلال اهواز از انتهای جدول فاصله بگیرد اما متاسفانه هنوز به این قولم عمل نکرده ام باز هم قول می دهم که تلاش کنیم و تیم استقلال اهواز را از قعر جدول جدا کنیم.

میثاقیان که به شدت از شکست تیمش مقابل پرسپولیس ناراحت بود و سعی می کرد با خندیدن و گفتن کلمات طنز آمیز به نوعی ناراحتی خود را بروز ندهد در ادامه مدعی شد پرسپولیس روی به بازی مستقیم آورده و به غیر از "بکش بکش کار دیگری انجام نداده است".

وی در عین حال از 4 ضد حمله تیم خود مقابل پرسپولیس به نیکی یاد کرد و آن را در مقابل پرسپولیس آن هم در ورزشگاه آزادی غنیمت شمرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در توجیه بازی تاخیری بازیکنانش و اتلاف وقت آنها در طول مسابقه گفت: این از شانس بد من است که هر زمان تیم هایم مقابل پرسپولیس بازی می کنند متهم به ارائه بازی تاخیری و ضد فوتبال می شویم و در بازی مقابل پرسپولیس از آنجا که کار به صورت فشرده دنبال می شود و درگیری ها زیاد است درصد مصدومیت و آسیب دیدگی بازیکنان نیز بیشتر می شود و این گمان پیش می آید که بازیکنان قصد اتلاف وقت دارند. البته امروز چمن ورزشگاه آزادی نیز خیلی خوب بود و بازیکنان تیم من بی میل نبود که خود را روی چمن بیندازند و چرت بزنند!