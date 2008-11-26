قانون پذیری مردم کاهش پروندههای قضایی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، جعفر کاملی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب بندرانزلی اظهار داشت: ضعف آگاهی حقوقی و عدم قانون پذیری دو دلیل عمده تشکیل پروندههای قضایی است.

وی همچنین عنوان کرد: عوامل بسیاری در میزان ورود پروندهها به مراکز حل اختلاف دخیل هستند که در این میان بیکاری و سطح درآمد خانواده ها از اهمیت بسزایی برخوردارند.

کاملی خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از مشکلات و اختلافات خانوادگی ناشی از بیکاری و نداشتن سطح درآمد کافیست که در طول زمان موجب بروز مسائل و ناهنجاریهای مختلفی می‌شود.

این مسئول ادامه داد: دادگستری انزلی با بهره ‌مندی از نیروهای قضایی و اداری صاحب دانش توانسته است به نتایج مثبتی در خصوص کاهش زمان رسیدگی و میزان پروندههای ورودی به این دادگستری دست یابد.

کاملی اظهار داشت: دادگستری بندرانزلی دارای ۷۳‬ نفر نیروی قضایی و اداری است که به طور مستمر مشغول رسیدگی به امور حقوقی و قانونی مردم هستند.

وی در این مراسم با تشکر از دادستان عمومی و انقلاب بندرانزلی یادآورشد: امیدواریم با حضور نیروهای صاحب دانش در زمینه‌های حقوقی به پیشرفتهای خوبی در امور قضاوت دست یابیم.