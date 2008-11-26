تاکید سارکوزی و مرکل بر اقدامات فوری برای حل بحران اقتصادی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، آنجلا مرکل و نیکلا سارکوزی در یک مقاله مشترک که توسط روزنامه فرانسوی فیگارو منتشر شد، گفتند: حضور سریع عمومی و قطعی برای جلوگیری از ضرر و زیان های بیشتر به اقتصاد ما ضروری است.

آنان تاکید کردند: اتخاذ تدابیر قوی، موقت و هدفمند می تواند از سرمایه گذاری حمایت کند.

صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه همچنین بر بازیافتن اعتماد دوباره برای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خاطرنشان کردند.

این درحالی است که مرکل ظهرامروز در سخنانی در پارلمان ایالتی این کشور (شورای نمایندگان ایالتها)، سال آتی را سال خبرهای بد برای کشورش که در بحران اقتصادی به سر می برد، توصیف کرد.