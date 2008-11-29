فاطمه راکعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن شاعران ایران در راستای اهداف و برنامه‌هایی فرهنگی-ادبی چند برنامه علمی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار داده که برخی از این برنامه‌ها با همکاری نهاد‌های دیگر برگزار خواهند شد.

وی با ذکر اینکه جزئیات این برنامه‌ها در صورت قطعی شدن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد از برگزاری فاز دوم جشنواره "بهار ایرانی" خبر داد که یک برنامه علمی پژوهشی وهنری به حساب می‌آید و به همراه نمایشگاهی هنری به مدت یکماه در بهارسال آتی در موزه هنرهای معاصر ایران برگزار خواهد شد.



راکعی همچنین از برپایی جشنواره ملی "زنان نابینا و توانخواه" دهه فجر خبر داد. وی این جشنواره را بی‌نظیر توصیف کرد.



به گفته رئیس هیئت مدیره دفتر شعرجوان برگذاری نخستین دوره کنگره "صد سال شعر زنان ایران" در پاییز سال آینده از دیگر برنامه‌های این مرکز فرهنگی خواهد بود.



راکعی ترجمه و انتشار اشعار معاصر ایران به زبانهای زنده را از دیگر برنامه‌های این انجمن عنوان کرد که از چندی پیش شروع شده است. وی افزود: تاکنون گزیده‌ای از شعر شاعران ایرانی به زبان عربی، ترکی، اسپانیایی، انگلیسی و آلمانی ترجمه و منتشر شده است.



مدیرعامل انجمن شاعران ایران از ترجمه اشعار صدسال اخیر ایران توسط غلامرضا ذات‌علیان خبر داد که به همراه پژوهش‌های مرتبط به زبان فرانسوی منتشر خواهد شد.



مدیرعامل انجمن شاعران ایران در ادامه گفت: تا کنون گزیده‌ای از شعر شاعران زبانهای دیگر به فارسی ترجمه شده‌است که این برنامه با انتخاب و ترجمه شعر شاعران ملتهای مختلف ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه انجمن شاعران ایران یک نهاد مردمی است که بدون حمایتهای دولتی برنامه‌هایش به انجام نخواهد رسید، گفت: یکی از نکاتی نباید مورد توجه ما قرار گیرد، بودجه‌ای است که برپایی این ‌جشنواره متکی به آن است. ما از نهادهای مرتبط این انتظار را داریم که در این مورد اقدامات لازم را انجام دهند.



به تازگی دو مجموعه شعر با عنوان "رویای رنگین" و "سنجاقک" از فاطمه راکعی منتشر شده است. چندی پیش نیز مجموعه شعرهای "مادرانه ها" و "ناخنکی به زندگی" سروده فاطمه راکعی با ترجمه و مقدمه مهدی افشار روانه بازار کتاب شده بود.