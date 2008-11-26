طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده اقتصادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا ربیعی عصر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: با تشکیل این ستاد ضعف ها و قوتهای بنگاههای زودبازده اقتصادی شناسایی و برای رفع مشکلاتشان اقدام می شود.

وی اظهار داشت: طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده اقتصادی از سال گذشته در کشور مطرح شد و به زودی عملیاتی و اجرایی می شود.

به گفته ربیعی بر اساس بازرسی کارشناسان بانک مرکزی بیش از 97 درصد تسهیلات بنگاههای اقتصادی استان درست هزینه شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: برای رفع مشکلات موجود و کاهش یافتن انحرافات به‌ روز‌ رسانی اطلاعات و آمار بنگاه‌های زودبازده با کمک بانکها انجام شد.

وی یادآورشد: این استان در زمینه بروزرسانی اطلاعات بنگاههای زودبازده اقتصادی رتبه چهارم کشوری در ویرایش طرحها را به دست آورد.

طبق آمار تاکنون 35 هزار طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی در گلستان ایجاد شده است.