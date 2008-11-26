دو هزار بسیجی اردکانی سیاستهای قدرت طلبانه استکبار را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، بسیجیان شرکت کننده در این گردهمایی خواستار تغییر سیاستهای استکبار جهانی به ویژه امریکا و محو اسرائیل از جهان شدند.

همچنین همزمان با هفته بسیج بیش از هزار نفر از خواهران بسیجی شهرستان اردکان با شرکت در همایش پیاده روی، یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

به همین مناسبت برنامه های متنوعی از سوی بسیجیان در سایر شهرستانهای استان یزد نیز اجرا شد. از جمله این برنامه ها دیدار فرماندار ابرکوه و جمعی از فرماندهان نیروی مقاومت بسیج سپاه این شهرستان با خانواده های تعدادی از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که در این دیدار از رشادتهای رزمندگان د دوران جنگ تحمیلی تقدیر شد.

همچنین مراسم شبی با قرآن در شهرستان تفت با حضور جمع کثیری از بسیجیان در مسجد امام حسن مجتبی (ع) این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه مروست نیز امروز با حضور در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی از رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس تجلیل کرد و خواستار ادامه راه پرفیض شهدای انقلاب اسلامی شد.