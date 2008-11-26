نمایشگاه دائمی بوستان شهدا در بافق گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نمایشگاه تصاویر 330 شهید شهرستان بافق به نمایش گذاشته شده است. در مراسم افتتاح این نمایشگاه، گروهی از بسیجیان این پایگاه اقلام فرهنگی در میان مردم توزیع کردند.

همزمان با هفته بسیج برنامه های دیگری نیز در این شهرستان برگزار شد. از جمله این برنامه ها برگزاری شب شعر اسوه های پایداری در کانون جوانان بسیج بافق است که در این مراسم چند نفر از بانوان بسیجی این شهر، سروده های خود را با موضوعات بسیج و پایداری قرائت کردند.

همچنین دو هزار نفر از بسیجیان شهرستان بافق با حضور در صحن مقدس آستان امامزاده ظهیر الدین عبدالله بن موسی بن جعفر، ضمن بیعت مجدد با امام راحل و رهبر معظم انقلاب، آمادگی خود را برای دفاع از نظام انقلاب اسلامی اعلام کردند.

حجت الاسلام ملاحسینی، امام جمعه بهاباد نیز در جمع بسیجیان ادارات، اصناف و پایگاههای بسیج این شهر با تجلیل از رشادتها و ایثار بسیجیان در دوران دفاع مقدس گفت: بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس بهترین حماسه را رقم زدند و توانستند دشمن تا دندان مسلح را از خاک کشور بیرون کنند.

همچنین طی مراسمی از 10 بسیجی گردانهای عاشورا و الزهرا(ع) صدوق تجلیل شد.

حجت الاسلام طالبیان، امام جمعه اشکذر نیز در پایگاه بسیج حضرت بقیه الله (عج) صدوق، سبقت گیری در کارهای خیر و نیک را از خصوصیات بارز بسیجیان دانست.