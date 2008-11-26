هدف 20 میلیارد دلاری ترکیه برای مبادلات تجاری با ایران در سال 2011

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شمشیک وزیر خزانه داری کشور ترکیه درادامه نشست خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان که عصر امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: ایران و ترکیه دو کشور دوست و همسایه هستند که طی صد سال همکاری مسالمت آمیزی با یکدیگر داشته و تعیین کننده سرنوشت منطقه بوده اند.

وی افزود: توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ما بین ایران و ترکیه نه تنها به سود ملتهای دو کشور می باشد بلکه در ثبات و سعادت ملت های منطقه نیز سهم بسزایی خواهد داشت.

وزیر خزانه داری ترکیه ادامه داد: روند اجرای تصمیماتی که توسط رجب طیب اردوغان و دکتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران طی دوره های اخیر اتخاذ گردیده ، آغاز شده ، به گونه ای که اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی در زمانی که اقتصاد جهان دچار بحران است برگزار شد.

شیمشک با اشاره به بحران اقتصادی موجود در جهان ادامه داد: مشکلاتی که در اواسط سال 2007 میلادی در بازار آمریکا آغاز گردیده به سایر کشورها وارد شده و اکنون کلیه کشورهای توسعه یافته دچار تنگنای اقتصادی شده اند.

وی همچنین گفت: کشورهایی مثل ایران و ترکیه که به سرعت در حال رشد اقتصادی بودند از جهت منفی متاثر گردیده اند و لذا تاثیر پذیری تجارت جهانی از این تحولات اجتناب ناپذیر است.

وزیر خزانه داری ترکیه با بیان اینکه بدون شک عامل بحران موجود در جهان کشورهای پیشرفته صنعتی هستند، خاطرنشان کرد: از ما خطایی سرنزده با این وجود اقتصاد دو کشور ایران و ترکیه نیز متاثر از اقتصاد جهان شده است. لذا تنها با همکاری های بیشتر و همراهی قادر به عبور از این بحران بزرگ هستیم.

وی همچنین گفت: طی شش ماه اخیر و در نتیجه دیدارهای متقابل زیربنای همکاری اقتصادی با ابعاد وسیع فراهم گردیده است و عملکرد بازرگانی دو کشور طی ماههای اخیر نشان دهنده این است که نتایج تلاش های خود را از هم اکنون شاهدیم.

شیمشک ادامه داد: طی 9 ماه اول سال جاری میلادی حجم مبادلات تجاری دو کشور به رقم 3/8 میلیارد دلار رسیده و انتظار می رود این رقم تا پایان سال به 11 میلیارد دلار برسد.

وی اضافه کرد: صادرات ما به ایران با افزایش 64 درصد به رقم 5/1 میلیارد دلار رسیده و تا پایان سال 2008 رقم صادرات ما به ایران به حدود 4/2 میلیارد دلار برای اولین بار خواهد رسید.

وزیر خزانه داری ترکیه خاطرنشان کرد: هدف میان وعده تجاری ما با ایران ، رسیدن به حجم مبادلات بازرگانی به میزان 20 میلیارد دلار در سال می باشد تا بتوانیم حداقل 7 میلیارد دلار از این میزان را به ایران صادر کنیم و تصور می کنیم این هدف تا پایان سال 2011 قابل تحقق خواهد بود.

وی همچنین گفت: برای دسترسی به اهداف بزرگ در بازرگانی خارجی بدون شک در بحث واردات متقابل باید تعرفه ترجیحی اعمال کنیم لکن واقعیت این است که از مذاکراتی که در راستای ایجاد یک سیستم تعرفه ای میان دو کشور انجام گردید تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

شیمشک ادامه داد: در این شرایط با قرارداد اکوتا به عنون فرصت های نوین برای کشورهایمان مواجه شده ایم و این قرارداد با تایید ایران از تاریخ مارس 2008 میلادی به صورت حقوقی وارد مرحله اجرایی شده، بنابراین میان کشورهای افغانستان، ایران ، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه یک سیستم تجارت ترجیحی با ابعاد وسیع ایجاد گردیده است.

در پایان این نشست خبری وزیر خزانه داری ترکیه در پاسخ به این سئوال که نقش ایران را در مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه چگونه ارزیابی می کنید، گفت: کشور ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی یکی از تاثیرگذارترین کشورهای منطقه است و مرکز ثقل مباحث سیاسی و اقتصادی به شمار می آید به گونه ای که به سمت شرق در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه ایران بدون شک بسیار تاثیرگذاراست، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسائل اقتصادی، ثبات و رفاه در منطقه تاثیر مثبتی خواهد داشت.