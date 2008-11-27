150 هزار نفر در استان مرکزی از خدمات کمیته امداد استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا چگینی عصر امروز در جریان بازدید نماینده مردم اراک در مجلس از واحدهای مختلف حمایتی کمیته امداد استان مرکزی افزود: هم اکنون اهداف و برنامه های حمایتی امداد حضرت امام (ره) به عنوان یک الگوی مناسب در سطح جهان مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.

وی با اشاره به تنظیم برنامه سه ساله با هدف پیش بینی اهداف و برنامه های در نظر گرفته شده، عنوان کرد: به منظور خدمت رسانی بهتر به مددجویان این نهاد 58 برنامه و 196 طرح اجرایی توسط این نهاد انجام می شود.

وی تصریح کرد: برای اجرای این برنامه بیش از 313 میلیارد تومان اعتبار برآرود شده که امید است با کمک مسئولان در کاهش، بخشی از مشکلات و نیازهای خانواده های تحت حمایت گام برداریم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کارآموزی و ایجاد اشتغال پایدار مددجویان تحت حمایت باید در راس برنامه های کمیته امداد قرار گیرد.

لطفی افزود: فراهم شدن زمینه اشتغال و بالا بردن روحیه خوداتکایی خانواده های نیازمند نقش بسزایی در موفقیت و خودکفایی این قشر دارد که طی سالهای گذشته با تلاش مسئولین شاهد نمونه های بسیار موفقی در سطح استان بوده ایم.

وی با اشاره به اجرای طرح شهید رجایی به منظور اجرای بهینه خدمات حمایتی به اقشار نیازمند و محروم گفت: شکل گیری کمیته امداد در روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر توجه ویژه حضرت امام در امر رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب پذیر است.

وی بر لزوم تعامل و همفکری بیشتر در جهت اجرا و تصویب لوایح و قوانین مختلف به منظور پیگیری مشکلات و رفع نیازهای خانواده های محروم و نیازمند در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.