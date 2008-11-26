صادرات پتروشیمی زاگرس به بیش از یک میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، میزان کل فروش متانول این شرکت در مدت یاد شده یک میلیون و 325 هزار تن بوده که یک میلیون و 100 هزار تن آن را صادر کرده است .

در آبان ماه سال جاری نیز 78 هزار تن متانول تولیدی این شرکت به وسیله 6 کشتی بارگیری و به کشورهای مختلف جهان صادر شده است .

بر اساس این گزارش پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن متانول از جمله طرح‌های فاز یک پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) به شمار می‌رود .

متانول در تهیه اسید استیک و به عنوان حلال در صنایع پایین‌دستی، رزین‌ها، چسب‌ها، فرمالدیید و انواع پلاستیک کاربرد دارد .

خوراک طرح متانول چهارم، یک میلیارد و ‪ ۴۸۸ ‬ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سال و دو میلیون متر مکعب اکسیژن در روز است که به وسیله فازهای پالایشگاهی پارس جنوبی پس از جداسازی هیدروکربن‌های سنگین‌تر از اتان در پتروشیمی پارس تامین می‌شود .