صادرات پتروشیمی زاگرس به بیش از یک میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، میزان کل فروش متانول این شرکت در مدت یاد شده یک میلیون و 325 هزار تن بوده که یک میلیون و 100 هزار تن آن را صادر کرده است.
در آبان ماه سال جاری نیز 78 هزار تن متانول تولیدی این شرکت به وسیله 6 کشتی بارگیری و به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.
بر اساس این گزارش پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن متانول از جمله طرحهای فاز یک پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) به شمار میرود.
متانول در تهیه اسید استیک و به عنوان حلال در صنایع پاییندستی، رزینها، چسبها، فرمالدیید و انواع پلاستیک کاربرد دارد.
خوراک طرح متانول چهارم، یک میلیارد و ۴۸۸میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سال و دو میلیون متر مکعب اکسیژن در روز است که به وسیله فازهای پالایشگاهی پارس جنوبی پس از جداسازی هیدروکربنهای سنگینتر از اتان در پتروشیمی پارس تامین میشود.
برپایه این گزارش حجم کل تولید متانول درجهان 50 میلیون تن در سال است که با بهرهبرداری از فاز اول پتروشیمی زاگرس (متانول چهارم) سهم ایران از بازار جهانی این محصول از یک هزار و 750 تن به سه هزار و 400 تن افزایش یافته است.
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