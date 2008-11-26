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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۴۲

علی اصغر مدیر روستا:

استرس صدرنشینی به پیکان ضربه زد

استرس صدرنشینی به پیکان ضربه زد

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین گفت: استرس بازگشت به صدر جدول به ما ضربه زد تا نتوانیم عملکرد همیشگی خود را در این دیدار ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیر روستا پس از شکست امروز تیمش برابر پاس همدان در جمع خبرنگاران گفت: در این دیدار استرس صدرنشینی باعث افت روحی و فنی بازیکنان شد، البته شاید هم بازیکنان تیم تا حدودی مغرور شده بودند و نتوانستند بازی همیشگی را ارائه دهند.

وی ادامه داد: در این دیدار مجبور شدیم دو بازیکن خود را به علت آسیب دیدگی تعویض کنیم و همین دو تعویض اجباری در تاکتیک های تیم ما تاثیر منفی داشت.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین همچنین خاطرنشان کرد: بازی خوب پاس در این دیدار ما را تحت تاثیر خود قرار داده بود. ضمن اینکه آنها نیاز به پیروزی داشتند و بی محابا بازی می کردند.

تیم فوتبال پیکان قزوین عصر امروز در چارچوب هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور برابر پاس همدان تن به شکست 2 بر صفر داد.

کد مطلب 790745

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