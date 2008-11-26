استرس صدرنشینی به پیکان ضربه زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیر روستا پس از شکست امروز تیمش برابر پاس همدان در جمع خبرنگاران گفت: در این دیدار استرس صدرنشینی باعث افت روحی و فنی بازیکنان شد، البته شاید هم بازیکنان تیم تا حدودی مغرور شده بودند و نتوانستند بازی همیشگی را ارائه دهند.

وی ادامه داد: در این دیدار مجبور شدیم دو بازیکن خود را به علت آسیب دیدگی تعویض کنیم و همین دو تعویض اجباری در تاکتیک های تیم ما تاثیر منفی داشت.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین همچنین خاطرنشان کرد: بازی خوب پاس در این دیدار ما را تحت تاثیر خود قرار داده بود. ضمن اینکه آنها نیاز به پیروزی داشتند و بی محابا بازی می کردند.

تیم فوتبال پیکان قزوین عصر امروز در چارچوب هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور برابر پاس همدان تن به شکست 2 بر صفر داد.