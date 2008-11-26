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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

با رای اعتماد مجمع عمومی؛

میرسلیم رئیس فدراسیون نجات غریق باقی ماند

میرسلیم رئیس فدراسیون نجات غریق باقی ماند

با رای اکثریت مطلق اعضای مجمع فدراسیون نجات غریق، سید مصطفی میرسلیم برای 4 سال آینده در پست ریاست این فدراسیون ابقاء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون نجات غریق عصر امروز به ریاست کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی درمرکز رشد جزیزه قشم برگزار شد و طی آن سید مصطفی میرسلیم با کسب رای اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی برای 4 سال آینده در سمت ریاست این فدراسیون ابقاء شد.

برای انتخابات ریاست فدراسیون نجات غریق علاوه بر میرسلیم، بهروز اسفندیاری، حبیب خنجانی وعلیرضا جهانبخش نیزثبت نام کرده بودند که در آخرین لحظه ازشرکت درانتخابات این فدراسیون کناره گیری کردند.

درمجمع انتخابات فدراسیون نجات غریق گزارش عملکرد و ترازمالی سال گذشته و تقویم ورزشی سال آینده این فدراسیون به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید. 

براساس اعلام امورمجامع فدراسیونهای ورزشی، مجمع آتی انتخابات ریاست فدراسیونها به فدراسیون تیراندازی اختصاص خواهد داشت که روز 12 آذرماه درمحل اکادمی کمیته المپیک برگزارخواهد شد. 

کد مطلب 790747

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