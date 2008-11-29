  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

زمان ثبت نام سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

ثبت نام سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه خواهران در مقاطع سطح دو (کارشناسی ) و سه (کارشناسی ارشد) حوزه های علمیه خواهران در بهمن ماه آغاز می شود.

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ثبت نام سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه های علمیه خواهران از اول تا 20 بهمن در سراسر کشور آغاز می شود.

حجت الاسلام محسن محدث افزود: ثبت نام در سطح دو در دوره های حضوری و نیمه حضوری و در سطح سه در رشته های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن، کلام اسلامی و فلسفه اسلامی انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: علاقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه خواهران علاوه بر امکان ثبت نام حضوری در مدارس علمیه می توانند به صورت موقت از طریق سایت ثبت نام کنند تا پس از تحویل مدارک به حوزه علمیه ثبت نام آنان رسمی تلقی شود.

کد خبر 790750

