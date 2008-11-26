کسب 3 امتیاز برایمان حیاتی بود / این پیروزی سکوی پرتاب پاس است

به گزارش خبرنگار مهر، وینگو بگوویچ که پس از پیروزی تیمش در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: البته اگر این 3 امتیاز را از دست می دادیم به جمع تیم های پائین جدول سقوط می کردیم و شرایط مان بدتر از گذشته می شد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما به شدت از نظر شخصیتی به این پیروزی نیاز داشتند تا به خودباوری برسند. ما بازیکنان بزرگی داریم اما عدم خودباوری در بین بازیکنان تیم مشهود بود که با این موفقیت این مشکل هم برطرف شد.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: فصل گذشته هم تا میانه های فصل شرایط متعادلی داشتیم اما با پیروزی مهمی که برابر سپاهان کسب کردیم، از آن وضعیت نجات یافته و اوج گرفتیم. قطعا پیروزی در این دیدار همانند بازی سال گذشته سکوی پرتابمان به سمت موفقیت خواهد بود.

بگوویچ در پایان گفت: از عملکرد بازیکنانم در این دیدار بسیار راضی هستم زیرا آنها نکات فنی را به خوبی انجام دادند. مطمئنا آنها در بازی های آینده عملکرد بهتری از خود ارائه داده و خیلی زود به جمع تیم های بالانشین اضافه می شویم.

تیم فوتبال پاس همدان عصر امروز در چارچوب هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور برابر پیکان قزوین به پیروزی 2 بر صفر دست یافت.