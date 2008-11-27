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۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۱

راهکارهای اقامه نماز اول وقت در اردکان بررسی شد

یزد - خبرگزاری مهر: راهکارهای اقامه نماز اول وقت و گسترش آن در ادارات در جلسه ستاد اقامه نماز اردکان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امام جمعه اردکان در این جلسه با اشاره به اهمیت اقامه نماز اول وقت به عنوان یکی از ویژگیهای جامعه اسلامی از روحانیون خواست میزان اهمیت این فریضه در اول وقت در دین مبین اسلام را برای مردم تبیین کنند.

حجت الاسلام دیداری خاطرنشان کرد: نماز اول وقت به ویژه اقامه آن به صورت جماعت باید در ادارات و مدارس نیز توسعه یابد زیرا با اهمیت دادن به این فریضه در مراکزی همچون مدارس، دانش آموزان خود به خود به برپایی آن عادت می کنند.

وی از روسای ادارات خواست: با به کارگیری سیاستهای تشویقی کارمندان خود را به اقامه نماز اول وقت در صفهای نماز جماعت تشویق و ترغیب کنند.

در این نشست مقرر شد: رابطان فرهنگی از میان اصناف، فرهنگیان، بانکها و نانواییها مشخص شوند و با ستاد اقامه نماز استان یزد همکاری کنند.

کد مطلب 790760

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