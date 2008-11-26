بازنگری آئین نامه ضد دوپینگ/ محرومیت فوتبالیست های دوپینگی سبک می شود / متخلفان حق استیناف دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته پزشکی فدارسیون فوتبال پس از واگذاری کامل مدیریت و کنترل دوپینگ بازیکنان فوتبال به این فدراسیون و با توجه به تغییراتی که در آئین نامه انضباطی و کنترل دوپینگ فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) ایجاد شده است، در جهت تکمیل و رفع نواقص موجود درآئین نامه پزشکی و مبارزه با دوپینگ براساس قوانین فیفا اقدام کرده است.

یکی از تغییرات ایجاد شده مربوط به مدت زمان محرومیت ورزشکارانی است که نتیجه تست دوپینگ آنها به دلیل استفاده از موارد نیروزا مثبت اعلام شده است.

قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در اکثر موارد با یکدیگر همخوانی دارد. اما در بندی که مربوط به استفاده از"لیست مواد خاص" است، تفاوت عمده ای بین قوانین وادا و فیفا وجود دارد. طوریکه آئین نامه وادا شدت عمل بیشتری را برای استفاده کنندگان از لیست این مواد لحاظ کرده است.

بر اساس قوانین وادا برای ورزشکاری که از لیست مواد خاص - مواد ممنوعه ای که امکان وجودشان در سبد غذایی و دارویی روزانه و استفاده ناآگانه از آنها بسیار زیاد است - استفاده کرده اند توبیخ کتبی تا 2 سال محرومیت در نظر گرفته شده است اما در صورت تکرار فرد خاطی برای همیشه از حضور درمیادین محروم می شود.

این در حالیست که فیفا محرومیت مادالعمر برای استفاده کنندگان از مواد ممنوعه خاص را در صورت تکرار برای "بار سوم" لحاظ کرده است. قوانین آئین نامه فیفا و وادا در مورد بررسی اولین پرونده یک ورزشکار در مورد استفاده از مواد ممنوعه خاص با یکدیگر همخوانی دارد. اما فدراسیون بین المللی فوتبال در صورت تکرار چنین اقدامی به اعلام محرومیت دوساله برای فرد متخلف بسنده می کند. این فدرسیون محرومیت همیشگی را در صورت اقدام سوم اعلام می کند.

فدراسیون فوتبال نیز در آئین نامه جدید کمیته پزشکی برای برخورد با استفاده کنندگان از لیست مواد خاص به قوانین فیفا استناد می کند که نسبت به وادا مجازات سبک تری در نظر گرفته است.

احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب اظهارداشت: قوانین فیفا و وادا به غیر از بند مربوط به برخورد با استفاده کنندگان از لیست مواد خاص تفاوت عمده ای در سایر موارد ندارند. اما از آنجا که ما در وضع قوانین و اجرای آنها از فیفا پیروی می کنیم در مورد چگونگی مجازات افرادی که از مواد خاص استفاده کرده اند نیز قوانین فیفا را سرلوحه قرار می دهیم.

وی افزود: حتی اگرقوانین فیفا دراین بند سنگین تر بود بازهم همان را درآئین نامه داخلی خود لحاظ می کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، " تشکیل کمیسیون بدوی (اولیه) جهت صدور رای، برخورداری ورزشکار، مربی یا هر شخص حقوقی متخلف دیگر از حق استیناف از مهمترین مواردیست است که لحاظ کردن آن در آئین نامه جدید کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال مدنظر مسئولان این کمیته قرار گرفته است."

احمد هاشمیان دراین زمینه تصریح کرد: مدیرت نتایج نمونه گیری های انجام شده و یا هر گونه تخلف دوپینگی دیگر به ترتیب در دو بخش "کمیته بدوی" و "شورای مبارزه با دوپینگ" انجام خواهد شد.

وی افزود: براین اساس اعضای کمیته بدوی مسئولیت بررسی نتایج اعلام شده از سوی آزمایشگاه آکردیته و صدور حکم لازم را در مورد متخلفین بر عهده دارند. احکام صادره از سوی این کمیته پس از ارسال "محرمانه" به شورای مبارزه با دوپینگ مجددا توسط اعضای این شورا بررسی شده و پس از تنفیذ به صورت رسمی اعلام می شوند.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه اعضای "کمیته بدوی" و "شورای مبارزه با دوپینگ" از داخل فدارسیون فوتبال انتخاب می شوند، تاکید کرد: هیچ نماینده ای از سازمان تربیت بدنی یا هر نهادی غیر از فدراسیون فوتبال دراین کمیته بدوی و شورای مبارزه با دوپینگ حضور نخواهند داشت.

هاشمیان در ادامه با اشاره به درنظرگرفتن حق استیناف برای ورزشکار، مربی یا هر فرد متخلف دیگر تصریح کرد: در آئین نامه های پیشین مسئله حق استیناف به صورت شفاف بیان نشده بود و بیشتر حالت مسکوت داشت. اما طبق آئین نامه پیشنهادی کمیته پزشکی افرادی که با رای شورای مبارزه با دوپینگ مواجه شده اند این حق را دارند تا در خواست استیناف داشته باشند. ضمن اینکه درخواست استیناف تنها در شورای مبارزه با دوپینگ قابل بررسی و تغییرات احتمالی خواهد بود. کمیته بدوی به عنوان نهاد صادرکننده رای حق بازبینی مجدد آن را ندارد.

آئین نامه پیشنهادی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در صورت تصویب توسط اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون، به مرحله اجرا می رسد.