کلنگ احداث حوزه عملیه حاجی آباد به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان صبح امروز در این مراسم گفت: با صرف اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال حوزه علمیه شهرستان حاجی آباد ظرف 18 ماه احداث می شود.

شکرالله زندوی اظهار داشت: مناطق مرزی کشور در معرض هجوم بیشتری از القائات دشمنان قرار دارند و حوزه های علمیه می توانند با توسعه علوم دینی در جامعه در جهت پاسخگویی به شبهات گامهای مناسبی بردارند.

وی گفت: متقاضیان بسیاری در سطح استان هرمزگان برای پیوستن به حوزه های علمیه داوطلب هستند که با ایجاد این مجموعه می توان بسیاری از این درخواست ها را پاسخ گفت.

زندوی ادامه داد: تاکید نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری مبنی بر راه اندازی هر چه سریعتر این مجموعه موجب شد، فاز اول احداث حوزه علمیه شهرستان حاجی آباد با محوریت پذیرش خواهران با اعتبار 5 میلیارد ریال آغاز شود تا حوزه علمیه این شهرستان بتواند در سال تحصیلی جدید نسبت به جذب متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان از اعتبارات سفر رئیس جمهور برای احداث حوزه علمیه شهرستان حاجی آباد تقدیر کرد و گفت: در سفرهای رئیس جمهور به مراکز استانها موضوع مهم و مورد توجه مجموعه هیات دولت ساماندهی امور حوزه های علمیه بوده که در این زمینه مصوباتی در خصوص حوزه علمیه قشم نیز صورت گرفته که بسیار راهگشا نیز بوده است و بزودی حوزه علمیه خواهران قشم نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد.