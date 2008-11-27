کانون جوانان بسیج هرمزگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی شب گذشته در مراسم بهره برداری از این مجموعه فرهنگی اظهار داشت: اولویت امروز بسیج در کشور ضمن تقویت آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی، مقابله با موج گسترده تهاجمات فرهنگی دشمن است که کانونهای فرهنگی بسیج تجربه های موفقی در مقابله با تهدیدات فرهنگی به شمار می روند.

وی گفت: موقعیت حساس و استراتژیک هرمزگان می طلبد تا توجه ویژه ای به تقویت ابعاد معنوی و فرهنگی جوانان صورت گیرد و از این رهگذر دولت نیز در مسیر تقویت این گونه فعالیت ها جدی است.

صاحب محمدی کشور را مدیون اندیشه بسیجی عنوان کرد و ادامه داد: هر چه خود را به معیارهای اخلاقی و رفتاری روزهای دفاع نزدیک تر کنیم موفق تر خواهیم بود.

مقام عالی دولت نهم در هرمزگان افزود: این نهاد مقدس یادگار امام راحل (ره) است که با دم مسیحایی خویش جوانان کشور را به حضور در آن برای آمادگی در برابر تهدیدات خواند و این نهال مقدس در گذر انقلاب به سرمایه ای با ارزش و پرتوان بدل گشت که دشمنان با ذکر نام ان بر خود می لرزند.

کانون جوانان بسیج سپاه هرمزگان با اعتبار 130 میلیون ریالی با هدف ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری این نیرو ایجاد شده است.