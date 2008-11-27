تنها یک سوم نیروی مورد نیاز فضای سبز یزد تامین شده است

آذردخت مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در شهر کویری همچون یزد به ازای هر هکتار فضای سبز، سه نفر نیروی انسانی ماهر مورد نیاز است.

وی افزود: با محاسبه بیش از 523 هکتار فضای سبز موجود در این شهر، یک هزار و 500 نیرو مورد نیاز است در حالیکه هم اکنون کمتر از 500 نفر از این تعداد تامین شده است.

مرشدی خاطرنشان کرد: حجم کار، گستردگی و تفرق فضاهای سبز، انجام کار با نیروهای کم را با مشکلاتی مواجه می کند که ممکن است در مواردی منجر به از بین رفتن فضاهای موجود شود.

وی بیان داشت: با توجه به کویری بودن استان یزد، وجود فضای سبز نیازی ضروری است که باید با تمام قوا برای حفظ و ایجاد آن کوشید.

مرشدی عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین فضای سبز در منطقه 3، کمترین آن در منطقه 2 شهرداری یزد واقع شده است و مهمترین امتیاز فضاهای سبز شهر یزد نسبت به سایر نقاط، آبیاری با سیستم قطره ای است.