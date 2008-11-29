امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال داماش در جدول رده بندی لیگ برتر گفت: امسال سطح مسابقات بسیار نزدیک است و تیم‌ها از نظر امتیاز با هم اختلاف اندکی دارند به همین خاطر معتقدم برای تیم داماش اتفاق خاصی نیفتاده است و این تیم می تواند اختلاف امتیاز خود را جبران کند.

وی ادامه داد: ما تیم بسیار خوبی داریم که امروز در جای مناسبی قرار ندارد اما این لیاقت را در بین بازیکنان داماش دیده‌ام که بتوانند خیلی زود تیم را به جایگاه شایسته خود در جدول رده بندی برسانند. مطمئنا از این هفته داماش دگرگون شده ای را در لیگ برتر خواهید دید.

فرصت برای جبران داریم

رئیس ورزش داماش ایرانیان با اشاره به نتیجه گیری تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر تصریح کرد: تیم بزرگی مانند پرسپولیس که امروز در رده های بالای جدول حضور دارد، در 16 بازی گذشته خود 26 امتیاز کسب کرده است که این یعنی کسب 1/6 امتیاز در هر بازی، پس ما هنوز فرصت برای جبران نتایج خود داریم.

وی در مورد شکست سنگین این تیم در جام حذفی برابر استقلال تهران اظهار داشت: ما با ترکیبی از بازیکنان امید و جوانان خود برابر استقلال به میدان رفتیم و واقعا از عملکرد بازیکنان خود در این بازی راضی هستیم. تنها در این دیدار از یک بازیکن بزرگسال خود استفاده کردیم که او نیز مدتهاست در تیم اصلی بازی نمی کند.

دیدار با استقلال پدیده‌هایی را به ما معرفی کرد

عابدینی با بیان اینکه استقلال در این دیدار تلافی شکست برابر فولاد را سر بازیکنان جوان داماش خالی کرد، ادامه داد: گاهی اوقات باید به بازیکنان جوان و امید تیم هم فرصت داد تا در چنین مسابقات مهمی به میدان بروند. این دیدار پدیده‌های خوبی را به ما معرفی کرد و حداقل چهار بازیکن آینده ساز را که فرصت نبود در مسابقاتی دیگر شناسایی کنیم را شناختیم و امروز به آنها اعتماد کاملی داریم.

عبدی نشان داده مربی موفقی است

وی در مورد عملکرد حسین عبدی در بازی های اخیر اظهار داشت: من کسی را با یکی دو بازی محک نمی زنم زیرا وی پیش از این نشان داده مربی موفقی است و قطعا داماش با هدایت کادر فنی فعلی و پیر دیر فوتبال که در کنار آنها ایستاده است، می تواند خیلی زودتر از تصور از این جایگاه به رده های میانی جدول صعود کند.

خیلی‌ها هنوز استانکو را نمی شناسند

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مورد حضور استانکو در ایران و انتقاداتی که از این مربی مطرح می شود، تصریح کرد: اعتقا دارم خیلی‌ها هنوز استانکو را نمی شناسند و تنها براساس شنیده‌های خود در مورد وی اظهار نظر می کنند. من حاضرم هرکس که در مورد وی ادعایی منفی دارد را با هزینه خود به مناظره دعوت کنم تا متوجه شود وی فوتبال را چگونه می بیند و می شناسد. استانکو اطلاعات جامعی از فوتبال حرفه ای روز دنیار دارد و امروز هم به عنوان یک پدر دلسوز بالای سر مربیان جوان اما کاربلد داماش قرار گرفته است.

" به انتقادات همیشه احترام می گذارم زیرا منتقدین به وظیفه خود عمل می کنند اما من از آنهایی که مفید است استفاده می کنم و سایر انتقادها را تحمل می کنم".

عابدینی با بیان این موضوع در مورد استانکو تاکید کرد: این مربی کروات با خود 20 بازیکن را به هیروشیما برد که سال‌ها به فوتبال ایران خدمت کردند و تعدادی از آنها امروز به مردان بزرگ و تاثیرگذار فوتبال ایران تبدیل شده اند. علی دایی، کریم باقری، افشین پیروانی، امیرقلعه نویی، علی اصغر مدیر روستا، بهزاد غلامپور، جواد زرینچه، نادر محمدخانی، رضا شاهرودی، امیر افتخاری و ... بخشی از آن نفرات هستند. ضمن اینکه در سال 96 وی در پرسپولیس بود و سال بعد از آن بیش از 12 بازیکن پرسپولیس به تیم ملی دعوت شدند و بسیاری از آن نفرات ترانسفر شدند و در باشگاه های بزرگ دنیا بازی کردند.

نگران هزینه کردن اعتبار ورزشی ام نیستم

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که "همه شما را مدیر بزرگی می دانند، آیا جایگاه داماش به اعتبار مدیریت تان ضربه نمی زند؟"، خاطرنشان کرد: این اعتبار را من در این ورزش بدست آوردم و نباید آن را به خود به گور ببرم. باید امروز آن را هزینه کنم، ضمن اینکه اصلا نگران هزینه کردن این مسائل در ورزش رشت نیستم زیرا آینده روشنی را در اینجا می بینم.

وی با تاکید بر اینکه باید بگذارند بستر فوتبال سالم بماند، ادامه داد: اگر بعضی از مسائل در فوتبال ادامه پیدا کند، یک روز مجبور می شوم یکسری از مطالب را اعلام کنم اما الان نمی خواهم در مورد آنها صحبت کنم.

امکان ندارد داماش منتقل شود

رئیس ورزش داماش ایرانیان در پاسخ به این سوال که آیا تیم داماش در پایان فصل به شهر دیگری منتقل می شود؟، با صراحت تاکید کرد: امکان ندارد این اتفاق بیافتد. من هویت بومی شهر رشت را قبول دارم زیرا به تیم شکل می دهد و بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه امسال، فصل ماندگاری داماش در لیگ برتر است، اظهار داشت: ما در این فصل در پی تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر هستیم، در سال دوم می خواهیم به تیم‌های بزرگ تنه بزنیم و در سال سوم می آئیم که حرف‌هایی برای قهرمانی در لیگ داشته باشیم.

نگران تیم‌های دولتی هستم

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در مورد مشکلات مالی باشگاه داماش تصریح کرد: ما امروز مشکل مالی نداریم و اگر هم بخواهد به خاطر مسائل اقتصادی کلان جامعه، باشگاهی با مشکل اقتصادی مواجه شود، من بیش از تیم های خصوصی نگران مشکلاتی هستم که گریبان تیم های دولتی را خواهد گرفت.

شانس موفقیت باشگاه‌های ایرانی در لیگ حرفه‌ای آسیا کم است

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سهیمه باشگاه‌های ایرانی شانس کسب قهرمانی و موفقیت نمایندگان کشورمان در لیگ حرفه ای فوتبال آسیا را افزایش می دهد؟ تاکیدکرد: شانس ما خیلی کم است و دلیل آن بسیار واضح است زیرا ما در سطح باشگاهی هزینه‌های سنگینی را که تیم های خارجی متحمل می شوند را متقبل نمی شویم.

عابدینی در پایان گفت: ما از نظر پتانسیل داخلی و در نهایت فوتبال ملی از تیم‌های آسیایی بهتر هستیم اما آنها برای باشگاه‌های خود بازیکنانی با مبالغ بیش از یک میلیون دلار جذب می کنند، نفراتی که در موفقیت تیم‌شان تاثیر مستقیمی دارد اما باشگاه‌های ما قادر به جذب این نفرات نیستند.