نباید در بومی سازی صنایع دچار تعصب شویم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن رضایی شامگاه گذشته در دومین همایش ملی توسعه بومی سازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به یکی از حضار در جلسه افزود:‌ بومی سازی در صنایع، می تواند همراه با استفاده از دستاوردهای علمی و فنی سایر نقاط جهان باشد زیرا در این عرصه، تمام جهانیان دست در دست هم توانسته اند به توسعه صنعت در جهان کمک کنند.

وی ادامه داد:‌ تولید علم در گوشه و کنار جهان نهفته است اما مسئله موجود این است که اروپا و امریکا به پایگاه علم و فناوری تبدیل شده اند به طوری که خود را مراکز تجمع علم دنیا می دانند در حالیکه همه کشورها با تمرکز علم و اندیشه های خود می توانند به سمت بومی سازی حرکت کنند که این اتفاق در ایران افتاده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خصوصی سازی نیز مسائلی را مطرح کرد.

وی اظهار داشت:‌ دولت و مجلس دلسوز تولید در کشور هستند و مشکلاتی در خصوص کاهش نقدینگی در کشور وجود دارد که شاید به دلیل تصمیم گیری عجولانه بوده است که به نظر می رسد این مشکل در ماههای آینده رفع شود.

رضایی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به صنعتگران گفت:‌ ما در آستانه یک تمدن سازی جدید در تاریخ و جامعه هستیم و صنعتگران به عنوان سربازان آن به حساب می آیند.