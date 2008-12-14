آسمان صحنه همه جا یکرنگ است/ تئاتر گلستان رو به خاموشی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عده ای از هنرمندان گلستاین در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، کمبود امکانات، حمایت نشدن، کمبود بودجه، نبود سالن مناسب، نداشتن برنامه و کم توجهی به آموزش را از جمله مشکلات فراوری هنر نمایش در منطقه عنوان کردند.

به تاکید این عده، پویایی تئاتر ملی در گرو تئاتر شهرستانها و استانها است، ازاین رو باید برای توسعه هنر نمایش در مناطق محلی برنامه ریزی شود.

به باور این عده، اگر برای رفع مشکلات هنرمندان این رشته و هنرشان در منطقه تلاشی نشود به زودی شاهد خاموشی فروغ این هنر دیرپا در منطقه خواهیم بود.

استان گلستان 850 هنرمند رشته نمایش دارد

یک پیشکسوت تئاتر، نویسنده و کارگردان گرگانی در این زمینه افزود: آسمان تئاتر کشور همه جا یکرنگ است و این هنر با چالشهای عدیده ای روبرو است.

محمدرضا صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حمایت چندانی از نویسندگان و فعالان هنرنمایش نمی شود و باید کتابهای تحقیقاتی بیشتری در اختیار این قشر فرهیخته قرار گیرد.

وی اظهار داشت: پس از 41 سال فعالیت در حوزه نمایش دور کارگردانی را خط کشیده ام و تصمیم به ادامه فعالیت در این رشته ندارم.

وی که دو ماه گذشته نمایش "ملودی شهر" را کارگردانی و اجرا کرده است، خاطرنشان کرد: به رغم گذشت چندماه از اجرای این اثر هنوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به پرداخت دستمزد عوامل و بازیگران این نمایش اقدام نکرده است.

این هنرمند بیان داشت: مشخص نیست اعتبارات تئاتر منطقه در چه بخشی هزینه می شود که به رغم گذشته 9 ماه هنوز مطالبات هنرمندان این گروه پرداخت نشده است.

به گفته صمیمی در تئاتر اگر بودجه نباشد نمی توان کارکرد، زیرا ساخت و تهیه یک اثر نمایشی در گرو اعتبار و بودجه لازم است.

وی یادآورشد: بیشتر پیشکسوتان برای ادامه فعالیت در این هنر دلسرد هستند و انگیزه ای برای فعالیت ندارند.

تئاتر گلستان در حال مرگ است

صمیمی یادآور شد: تئاتر منطقه در حال رکود و مرگ است و هنر نمایش به شدت در این منطقه افت کرده است .

کارگردان نمایشهای " جایزه" و " کسی به من این پیشنهاد را نداد"، افزود: تئاتر گرگان سالهای گذشته در جشنواره های مختلف حضور داشت و روی آن حسابی ویژه باز می شد.

به گفته او، اکنون تئاتر در این منطقه به رونق دوباره نیاز دارد و باید برای بازیابی جایگاه واقعی آن تلاش و برنامه ریزی شود.

وی، جشنواره تئاتر را یک مسابقه دانست و گفت: اعمال سهمیه بندی در این جشنواره ها به نفع تئاتر منطقه نیست.

هنرمندی دیگری از گرگان، "مرکز گرایی" را از جمله مشکلات فراروی تئاتر کشور برشمرد و گفت: سیاست تمرکز زدایی باید در حوزه نمایش کشور اعمال شود و به تئاتر شهرستانها و استانها توجه ویژه ای شود.

الله قلی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اکنون بیشتر توجه ها متوجه تئاتر پایتخت است و به همان اندازه تئاتر شهرستانها در حال کم فروغ شدن است.

وی اظهار داشت: تحقق شعار" تئاتر برای همه" مستلزم حمایت و توجه ویژه است و نگاه حرفه ای به تئاتر شهرستانها باید اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: انقعاد قرارداد با گروههای شهرستانی همانند تئاتر مرکز از جمله روشهایی است که می تواند به فعالان این رشته انگیزه بیشتری دهد.

به گفته نظری، امکانات سخت افزار تئاتر نسبت به سایر شهرستانهای استان مطلوب است ولی باز کمبودهای زیادی در این رشته وجود دارد.

این پیشکسوت هنرمند نمایش بیان داشت: تامین سالنهای مناسب و خاص تئاتر از جمله نیازمندیهای استان است که باید برآورده شود.

اغلب سالنهای موجود در گرگان استاندارد تئاتر را ندارند

وی یادآورشد: متاسفانه هزینه های زیادی برای ساخت مجتمع های فرهنگی می شود ولی بیشتر سالنهای نمایش موجود در منطقه استاندارد نیست و به درد تئاتر نمی خورد.

وی افزود: یک نمایش دارای چهار بازیگر را نمی توان در اغلب سالنهای موجود استان اجرا کرد و باید در این حوزه تلاش بیشتری کرد.

مسئول انجمن هنرهای نمایشی گلستان گفت: هدف اصلی در تئاتر استان گم شده و این امر موجب شده تا تئاتر استان به بیراهه رود.

محمدحسن رستمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیدا کردن هویت در این عرصه امری مهم است و متاسفانه برخی از فعالان این رشته هنری هویت را گم کرده اند.

وی اظهار داشت: کمبود اعتبار و امکانات و نبود متون نمایشی موجب شده تا هنرمندان منطقه با چالشهای زیادی در این عرصه مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: با حرف نمی توان مشکلات عدیده هنر نمایش را رفع کرد و به اعتبار و حمایت ملی نیاز است.

به گفته رستمانی، اکنون به جز تالار فخرالدین اسعد گرگانی سایر سالنهای نمایش مجهز به امکانات نیستند و باید برای تامین آن تلاش شود.

مسئول انجمن هنرهای نمایشی گلستان بیان داشت: سالنهایی که در سالهای اخیر از سوی ارشاد احداث شد، تاحدی مناسبند ولی با اسناندارد فاصله زیادی دارند.

وی یادآور شد: برای توسعه و رونق این هنر متعالی به حمایت و توجه بیشتر مسئولان امر نیاز است.

وی عنوان کرد: اکنون هنرمندان این رشته با مشکلات فراوان، چراغ کم سو و کم فروغ تئاتر را روشن نگه داشته اند.