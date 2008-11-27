24 طرح عمرانی در شهرکهای صنعتی گلستان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی پورنبوی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای اجرای این طرحها بیش از 62 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: زیرسازی و خیابان کشی، آسفالت، طراحی و اجرای زهکش، شبکه توزیع برق 20 کیلو ولت، مخزن هوایی آب و شبکه توزیع آب از مهمترین پروژه های عمرانی در دست اجرا در شهرکهای صنعتی گلستان است.

وی خاطرنشان کرد: روشنایی معابر، مرکز خدمات فناوری و کسب و کارشهرک صنعتی آق قلا و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبد از دیگر طرحعای دردست اجرا است.

به گفته پورنبوی، هم اکنون استان گلستان دارای 12 شهرک صنعتی بوده که به طور متوسط 60 درصد امکانات زیر بنایی آنها تکمیل شده و مابقی در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان بیان داشت: از مجموع 666 واحد تولیدی مستقر در استان گلستان تعداد 220 واحد صنعتی با سرمایه گذاری یکهزار و 122 میلیارد ریال و اشتغالزایی بالغ بر چهار هزار و503 نفر در حال فعالیت و تولید هستند.

وی یادآورشد: همچنین تعداد 361 واحد صنعتی نیز با سرمایه گذاری چهار هزار و167 میلیارد ریال در حال ساخت بوده که در صورت بهره برداری از این طرحها برای حدود 9 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می وشد.

پورنبوی عنوان کرد: تاکنون 89.4 درصد زمینهای بلاتکلیف در شهرکها تعیین تکلیف شده و 10.6درصد باقی مانده نیز در قالب 22 پرونده درمراجع رسیدگی در دست اقدام است.

استان گلستان بیش از یک میلیون 650 هزار نفر جمعیت دارد.