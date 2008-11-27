چالشهای موجود در دانشگاهها باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی امشب در دیدار با رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان جهاد دانشگاهی، گفت: امروزه چالش‌هایی در دانشگاه‌ها وجود دارد که باید تمامی آن‌ها برطرف شود.



وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی می‌تواند در این زمینه موفق باشد و به صورت مطلوب گام بردارد.



آیت الله موسوی اردبیلی با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در جامعه گفت: سابقه جهاد دانشگاهی در کشور روشن است و باید با تدبیر به مسائل بپردازد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه ما از جهاد دانشگاهی بیش از این توقع داریم، گفت: این مرکز باید سعی کند تا انتظارات مردم و مسئولان را برآورده سازد.



آیت الله موسوی اردبیلی افزود: امروزه کشور در شرایط حساسی است و انتظار می‌رود تا جهاددانشگاهی در برطرف کردن این چالش‌ها تلاش نماید.



وی با اشاره به لزوم آشنایی با آفت و چالش‌های گفت: در گذشته استادان دانشگاه‌ها، کسانی که وارد عرصه علم می‌شدند را با آفت‌ها و چالش‌های پیش‌رو آشنا می‌کردند و ما انتظار داشتیم این تفکر امروز هم احیا شود.



آیت الله موسوی اردبیلی افزود: اگر اصلاحاتی قرار است در کشور انجام شود باید از دانشگاه و دانشجویان آغاز شود و آن‌ها پیشگام در همه عرصه‌ها باشند.