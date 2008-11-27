چالشهای موجود در دانشگاهها باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی امشب در دیدار با رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغالتحصیلان جهاد دانشگاهی، گفت: امروزه چالشهایی در دانشگاهها وجود دارد که باید تمامی آنها برطرف شود.
وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی میتواند در این زمینه موفق باشد و به صورت مطلوب گام بردارد.
آیت الله موسوی اردبیلی با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در جامعه گفت: سابقه جهاد دانشگاهی در کشور روشن است و باید با تدبیر به مسائل بپردازد.
این مرجع تقلید با بیان اینکه ما از جهاد دانشگاهی بیش از این توقع داریم، گفت: این مرکز باید سعی کند تا انتظارات مردم و مسئولان را برآورده سازد.
آیت الله موسوی اردبیلی افزود: امروزه کشور در شرایط حساسی است و انتظار میرود تا جهاددانشگاهی در برطرف کردن این چالشها تلاش نماید.
وی با اشاره به لزوم آشنایی با آفت و چالشهای گفت: در گذشته استادان دانشگاهها، کسانی که وارد عرصه علم میشدند را با آفتها و چالشهای پیشرو آشنا میکردند و ما انتظار داشتیم این تفکر امروز هم احیا شود.
آیت الله موسوی اردبیلی افزود: اگر اصلاحاتی قرار است در کشور انجام شود باید از دانشگاه و دانشجویان آغاز شود و آنها پیشگام در همه عرصهها باشند.
قم- خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام قم خواستار رفع چالشهای موجود در سطح دانشگاههای کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی امشب در دیدار با رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغالتحصیلان جهاد دانشگاهی، گفت: امروزه چالشهایی در دانشگاهها وجود دارد که باید تمامی آنها برطرف شود.
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