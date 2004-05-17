كويت طرح قانون حق راي زنان را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، هيات وزيران كويت ديروزپس از برگزاري نشستي در بيانيه اي اعلام كرد: درچارچوب تمايل دولت براي گسترش مشاركت مردمي در مجلس، كابينه تصميم گرفت تا طرح اصلاح قانون را با تعديل ماده 1 قانون شماره 35 سال 1963 مورد بررسي و اصلاح كند.

درصورت تصويب نهايي اين قانون به هنگام برگزاري انتخابات پارلماني كويت به زنان حق شركت درانتخابات وكانديد شدن براي مجلس نمايندگان داده مي شود.

اين منبع رسمي كويت تصريح كرد: قرار است مجلس موافقت خود را با اين طرح اعلام كند و اين طرح به اميركويت تسليم شود تا وي براي تاييد نهايي به مجلس ملي بفرستد.

شيخ جابرالصباح امير كويت درمي 1999 دريك فرمان به زنان حق اجازه شركت درانتخابات و كانديد شدن براي حضور درپارلمان در صورت تاييد دولت را صادر كرد اما پارلمان كويت در نوامبر اين فرمان را رد كرد.

در سال 2002 دولت كويت اين قانون را رد كرد وحتي مقامات عالي قضايي كويت حاضر نشدند احكام را مورد بررسي قرار دهند اما فعالان كويتي خواستار اعطاي حقوق سياسي به زنان شدند.

اين پيش نويس براي تبديل شدن به قانون نياز به تاييد پارلمان دارد .