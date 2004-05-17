  1. هنر
  2. سایر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۰۴

آموزش ادبيات ، بايدها و نبايدها ( 1 )

شمس لنگرودي : براي نجاري هم بايد استعداد داشت

هر چه قدر ميزان استعداد فرد در حوزه ادبيات بالاتر باشد ، توانمندي او نيز در خلق آثار ادبي از قبيل شعر ، داستان و ... بيشتر خواهد بود.

محمد شمس لنگرودي - شاعر و محقق ادبيات ،  درگفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : در همه زمينه ها ، فرد علاقه مند بايد صاحب استعداد باشد ، حتي براي آموزش حرفه  نجاري هم بايد از استعداد برخوردار بود ، در حوزه هنر و ادبيات موضوع قدري حساس تر هم هست.
اين شاعر و محقق ادبيات افزود : به اعتقاد من ، ارزش واقعي كلاس ها و مجموعه هايي كه با هدف آموزش افراد فعاليت مي كنند ، به اين است كه به استعدادها شكل و فرم مي دهند و در پرورش آنها به مرور زمان ايفاي نقش مي كنند ، در همين حد اين كلاسها را مثمر ثمر مي دانم.
شمس لنگرودي تصريح كرد : البته يك نكته را هم نبايد از نظر دور نگاه  داشت و آن شناخت وكشف استعداد از سوي فرد يا استاد است ، مادامي كه اين شناخت نباشد ، نتيجه خاصي به دست نمي آيد ، زيرا بعد از شناخت استعداد است كه مرحله بها دادن يا بها ندادن به  آن آغاز مي شود.  
کد مطلب 79083

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها