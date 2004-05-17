شمس لنگرودي : براي نجاري هم بايد استعداد داشت

محمد شمس لنگرودي - شاعر و محقق ادبيات ، درگفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : در همه زمينه ها ، فرد علاقه مند بايد صاحب استعداد باشد ، حتي براي آموزش حرفه نجاري هم بايد از استعداد برخوردار بود ، در حوزه هنر و ادبيات موضوع قدري حساس تر هم هست.اين شاعر و محقق ادبيات افزود : به اعتقاد من ، ارزش واقعي كلاس ها و مجموعه هايي كه با هدف آموزش افراد فعاليت مي كنند ، به اين است كه به استعدادها شكل و فرم مي دهند و در پرورش آنها به مرور زمان ايفاي نقش مي كنند ، در همين حد اين كلاسها را مثمر ثمر مي دانم.شمس لنگرودي تصريح كرد : البته يك نكته را هم نبايد از نظر دور نگاه داشت و آن شناخت وكشف استعداد از سوي فرد يا استاد است ، مادامي كه اين شناخت نباشد ، نتيجه خاصي به دست نمي آيد ، زيرا بعد از شناخت استعداد است كه مرحله بها دادن يا بها ندادن به آن آغاز مي شود.