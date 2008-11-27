بکن باوئر بر ادامه حضور شواین اشتایگر در بایرن تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، قرارداد این بازیکن 24 ساله در پایان این فصل از رقابت ها با بایرن مونیخ به پایان می رسد و در حال حاضر شماری از باشگاه های برتر دنیا به دنبال به خدمت گرفتن او هستند.

رئال مادرید اسپانیا یکی از تیم هایی است که برای جذب شواین اشتایگر اشتیاق نشان داده در حالی که اینتر، صدرنشین رقابت های سری آ هم بی تمایل به استخدام این ملی پوش آلمانی نیست.

فرانتس بکن باوئر گفت: بایرن باید نهایت تلاش خود را به کار بندد تا "شواینی" را در مونیخ نگاه دارد.او به اندازه کافی جوان است و می تواند تا چندین سال دیگر برای ما بازی کند آنگاه می تواند در باشگاه های خارجی فوتبال خود را دنبال کند.