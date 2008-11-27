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۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

مورینیو:

اینتر سزاوار شکست بود

اینتر سزاوار شکست بود

مربی پرتغالی تیم فوتبال اینتر پس از شکست شب گذشته این تیم مقابل پاناتینایکوس در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، شاگردان خود را مستحق این شکست دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر دیشب در گروه B رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با یک گل در سن سیرو مغلوب پاناتینایکوس یونان شد البته جواز حضور در مرحله حذفی این رقابت ها را به دست آورد.

بر پایه گزارش گل، خوزه مورینیو پس از پایان این دیدار گفت: ما به قدر کافی در این دیدار خوب نبودیم. سعی کردیم بازیکنان را قبل از دیدار برای انجام یک بازی خوب ترغیب کنیم اما موفق به این کار نشدیم.

مربی پرتغالی اینتر در ادامه تصریح کرد: صادقانه باید بگویم که در دیدار مقابل پاناتینایکوس نمایش خوبی ارائه نکردیم. ما شایسته شکست در این دیدار بودیم.

کد مطلب 790853

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