اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این نمایش درباره زنی است که علاقه زیاد به مهمانی دادن دارد، اما همسرش با این کار مخالف است و ... برنامه "روایت سلامت" به سردبیری و نویسندگی متین پارسا و گویندگی معصومه نوازانی ساعت 9 صبح هشتم آذر از رادیو سلامت پخش می‌شود.

ـ برنامه "آینه روزگار" جمعه هشتم آذر ساعت 12:05 از رادیو سلامت پخش می‌شود. در این برنامه حسین اعرابی حضور دارد و درباره تغییر شیوه سبک زندگی در سالمندی می‌پردازد.

ـ برنامه "با نخبگان سلامت" جمعه ساعت 15 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. در این برنامه دکتر کامران متخصص گوش و گلو بینی حضور دارد.

ـ برنامه "نقطه سر خط" جمعه ساعت 12:15 در رادیو سلامت با حضور سیاوش جاویدان فوق جراحی پلاستیک موضوع زیبایی و رفع معایب ظاهری را بررسی می‌کند.