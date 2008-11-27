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۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

نمایش "غصه‌ای و قصه‌ای" جمعه هشت آذر در قالب برنامه "روایت سلامت" از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این نمایش درباره زنی است که علاقه زیاد به مهمانی دادن دارد، اما همسرش با این کار مخالف است و ... برنامه "روایت سلامت" به سردبیری و نویسندگی متین پارسا و گویندگی معصومه نوازانی ساعت 9 صبح هشتم آذر از رادیو سلامت پخش می‌شود.

ـ برنامه "آینه روزگار" جمعه هشتم آذر ساعت 12:05 از رادیو سلامت پخش می‌شود. در این برنامه حسین اعرابی حضور دارد و درباره تغییر شیوه سبک زندگی در سالمندی می‌پردازد.

ـ برنامه "با نخبگان سلامت" جمعه ساعت 15 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. در این برنامه دکتر کامران متخصص گوش و گلو بینی حضور دارد.

ـ برنامه "نقطه سر خط" جمعه ساعت 12:15 در رادیو سلامت با حضور سیاوش جاویدان فوق جراحی پلاستیک موضوع زیبایی و رفع معایب ظاهری را بررسی می‌کند.

کد مطلب 790863

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