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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۱۳

برخلاف حمايتهاي آمريكا از اسراييل ،رايس گفت:

مردم فلسطين در برقراري صلح در منطقه نقش بزرگي ايفا مي كنند

مشاورامنيت ملي بوش در گقتگو با يكي از شبكه هاي تلويزيوني آلمان با اشاره به ديدار با نخست وزير فلسطين اظهار داشت : مردم فلسطين در برقراري صلح در منطقه نقش بزرگي ايفا مي كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " كاندوليزا رايس " مشاورامنيت ملي بوش در ادامه اين گفتگو با شبكه تلويزيوني آ، ار، د با اشاره به ديدار با احمد قريع  نخست وزير فلسطين  اظهار داشت : فلسطينيان بايد با برخي تغييرات در استراتژي هاي سياسي و اقتصادي بايد در راستاي پيشبرد روند صلح گام بردارند .
وي همچنين افزود : آمريكا در راستاي برقراري صلح از ارائه هر گونه كمكي به مردم فلسطين دريغ نخواهد كرد . مشاور امنيت ملي بوش در ادامه تصريح كرد : ايجاد ثبات در منطقه بدون تلاش مردم فلسطين ميسر نخواهد بود .
رايس در نظر دارد در ديدار  خود با احمد قريع،نامه رئيس جمهوري آمريكا را به وي تحويل دهد .
کد مطلب 79087

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