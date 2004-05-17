مردم فلسطين در برقراري صلح در منطقه نقش بزرگي ايفا مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، " كاندوليزا رايس " مشاورامنيت ملي بوش در ادامه اين گفتگو با شبكه تلويزيوني آ، ار، د با اشاره به ديدار با احمد قريع نخست وزير فلسطين اظهار داشت : فلسطينيان بايد با برخي تغييرات در استراتژي هاي سياسي و اقتصادي بايد در راستاي پيشبرد روند صلح گام بردارند .

وي همچنين افزود : آمريكا در راستاي برقراري صلح از ارائه هر گونه كمكي به مردم فلسطين دريغ نخواهد كرد . مشاور امنيت ملي بوش در ادامه تصريح كرد : ايجاد ثبات در منطقه بدون تلاش مردم فلسطين ميسر نخواهد بود .

رايس در نظر دارد در ديدار خود با احمد قريع،نامه رئيس جمهوري آمريكا را به وي تحويل دهد .

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