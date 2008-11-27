میران سوانح در راه آهن شمال 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا روز پنج شنبه در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی پل باکسی عابر پیاده دخانیات ساری به خبرنگاران مهر و فارس اظهار داشت: خوشبختانه میزان سوانح منجر به فوت در راه آهن شمال طی این مدت کمتر از سه تا چهار مورد گزارش شده است.

وی خاطر نشان کرد: کاهش میزان سوانح در حاشیه نواحی ریلی استان به واسطه افزایش فرهنگ مردم مناطق و نحوه تردد از مسیر ریلی است.

معاون فنی و عمرانی راه آهن شمال با اشاره به اینکه خوشبختانه سانحه روز گذشته قطار مسافربری گرگان به تهران خسارات جانی نداشته است، تصریح کرد: این سانحه مشکلاتی را برای مسافران قطار ایجاد نکرد.

گران پاشا با بیان اینکه میانگین قدمت ناوگان مسافربری راه آهن شمال هشت الی 10 سال است این میزان قدمت را در حمل و نقل بار بین 20 تا 35 سال عنوان کرد.

وی با اعلام این مهم که قالب پل های ناحیه راه آهن شمال عمر بالای 70 سال دارند، اظهار داشت: با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده برای ابنیه فنی و نگهداری آنها طرح های عمرانی روتین صورت می گیرد.

این مسئول راه آهن شمال با اشاره به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پایان ضمانت پل ورسک اظهار داشت: با تعمیر و نگهداری مستمر، قصد داریم همچنان بر دوران ضمانت این پل بزرگ تاریخی و مواصلاتی ریلی با پایتخت بیافزاییم.

وی همچنین با اشاره به احداث 15 باکس زیرگذر و روگذر عابر پیاده و سواره رو در حاشیه ادارات راه آهن ناحیه شمال از اجرای این طرح در مناطق دخانیات و صدا و سیمای ساری با همکاری شهرداری خبر داد.

به گفته وی، احداث هر پل باکسی بین 50 تا 150 میلیون تومان هزینه در بردارد.