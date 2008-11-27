چالش نقدینگی موجب نگرانی شرکتهای داروسازی کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اکبر عبداللهی اصل امروز در گردهمایی سراسری معاونین و مدیران غذا و داروی دانشگاههای کشور افزود: این کاهش نقدینگی باید بین تولیدکننده، دانشگاه و مصرف کننده تقسیم شود تا این دوران سپری شود.

وی عدم تسویه حساب شرکتهای پخش و طرح ارزش افزوده را از دیگر مشکلات شرکتهای دارو سازی کشور دانست و گفت: دو درصد مالیات خوش حسابی، افزایش قیمت ماده اولیه دارو، فرسودگی خطوط تولید نیز دیگر مشکلات اساسی شرکتهای داروسازی است.

عبداللهی با اشاره به اینکه میانگین عمر خطوط تولید دارو بیش از 20 سال است، افزود: می توان با هدایت سرمایه گذاران خصوصی به این بخش درصد زیادی از مشکلات را برطرف کرد.

وی در رابطه با موضوع ابطال پروانه الکل 70 درصد نیز گفت: منکر خاصیت ضدعفونی کنندگی آن نیستیم اما می توان این الکل را با فرمولاسیونهای مختلف داشت.

عبداللهی در رابطه با بحث ملزومات دارویی نیز اظهار داشت: یکی از این مباحث ضدعفونی کننده ها است که به سرعت نیز وارد بازار می شوند که آموزشهای لازم در رابطه با آنها داده نشده و باید توجه مقتضی به این امر صورت گیرد.

دریافت داروهای گرانقیمت اینترنتی می شود

وی در زمینه قاچاق کالا نیز اظهار داشت: در ظرف حدود دو ماه آینده یک شماره سریالی بر روی داروهای گران قیمت آورده می شود که هر مریض با مراجعه به سایت الکترونیکی که معرفی خواهد شد با وارد کردن شماره سریال دارو می تواند از قانونی بودن دارو و یا عدم آن مطلع شود.

وی گفت: هر فرد فقط یک بار می تواند از آن کد و یا شماره سریال استفاده کند چون بعد از بار اول کد می سوزد.

وی همچنین از راه اندازی سایتی جهت اطلاع از کمبودهای دارویی هر استان و شهرستان خبرداد و افزود: هر فرد می تواند با وارد شدن به این سایت و وارد کردن پیش شماره شهر و شماره دارو کمبود آنرا اعلام کرده و از طریق کدی که به وی داده می شود مراحل کار خود را پیگیری کند.