خراسان جنوبی رتبه پنجم کشور در کنکور 87 را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سلیمان زنگویی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه در گروه علوم ریاضی 66.91 درصد دانش آموزان شرکت کننده قبول شده اند افزود: خراسان جنوبی در این گروه رتبه پنجم کشور را کسب کرد که میانگین قبولی کشوری در رشته 32.82 بوده است.

وی به کسب رتبه سوم کشوری در رشته علوم تجربی در استان اشاره کرد و اظهارداشت: در گروه آزمایشی 35 درصد دانش آموزان قبول شدند.

زنگویی رتبه خراسان جنوبی در گروه علوم انسانی رتبه دوم کشوری عوان نمود و تصریح کرد: میانگین قبولی کشوری در این رشته 33.67 درصد بوده است.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: رتبه دانش آموزان خراسان جنوبی در گروه هنر 24 و گروه زبان رتبه 21 کشوری بوده است.

وی رتبه خراسان جنوبی را در کنکور سراسری سال 86 رتبه هشتم کشوری دانست و افزود: برگزاری کارگاه روان شناختی کنکور، مراسم تجلیل از رتبه های برتر استان، توزیع کتب کنکور در مناطق محروم استان و ایجادپایگاه های انتخاب رشته را از جمله فعالیت های این معاغونت در جهت بالا بردن رتبه های قبولی کنکور در این استان می باشد.

به گفته وی دانشآموزان خراسان جنوبی در کنکور سراسری سال 87 تعداد 34 رتبه دو رقمی کسب کرده اند.