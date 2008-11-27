فیروزآبادی سمبل یک بسیجی وحدت آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدر نژاد رئیس جمهور صبح امروز در مراسم اهدای نشان عالی استقلال به سرلشگر سید حسن فیروزآبادی که با حضور تعداد زیادی از شخصیتهای کشوری و لشگری برگزار شد گفت: سرلشگر فیروزآبادی نماد و سمبل یک انسان بسیجی است و از زمانی که خود را شناخته تمام وجودش را در مسیر اسلام، انقلاب، ولایت و حاکمیت احکام خدا و آرمانهای انبیاء الهی جستجو کرده وهمواره در مسیر مستقیم امامت و ‌ولایت زندگی و حرکت کرده است.

وی با بیان اینکه چه زیبا رهبر عزیز انقلاب ایشان را به مقام سرلشگر بسیجی مفتخر کرده‌اند ادامه داد: اعطای نشان استقلال به آقای فیروزآبادی اولا تقدیر از این برادر عزیز بسیجی و فعالیت‌هایش در نیروهای مسلح و پیگیری امور در بخشهای گوناگون کشور با اندیشه باز و رفتاری وحدت‌آفرین، دلسوزانه و انگیزاننده، همچنین پیشبرد مهمات کشور و استقلال ایران عزیز و قدردانی از تمام بسیجیان این سرزمین است.

رئیس‌جمهور گفت : قوای مسلح ما با توکل به خداوند، عشق به اهل بیت و دلدادگی به خط امامت و ولایت زندگی خود را صرف اعتلای ایران ‌زمین کرده‌اند، چشم و چراغ ملت ایران و نقطه اتکای حرکت همه‌جانبه و متعالی این ملت و نقطه امن و آرامش کشور هستند.

وی روز نیروی دریایی را تبریک گفت.

دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش در هفتمین روز از هفته بسیج اظهار داشت : بسیجی زیستن یعنی حرکت در مسیر کمال الهی، بسیجی زیستن قرارگرفتن در وسط میدان عمل و خط مقدم در صحنه‌های گوناگون است.

وی فرهنگ بسیجی را فرهنگ تمام انبیاء، پیامبران، امامان و مجاهدان در راه خدا خواند و گفت : خدا را سپاس که بعد از قرنها مهجوریت فرهنگ و آرمان بسیج، امام آمد و علم بسیج را برافراشت و پنجره‌ای را به سوی نور و خداوند، نه تنها در برابر ملت ما، بلکه تمام بشریت امروز گشود.

رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه امروز بشریت بیش از همه دوران به آن نیاز دارد فرهنگ بسیجی است گفت : ملت ایران یک ملت بسیجی است و انقلاب اسلامی نه یک حرکت محدود به مرزهای ایران زمین و تشکیل یک حکومت، بلکه گامی بلند در راه تحقق آرمانهای الهی و حرکتی عمیق و سرنوشت‌ساز برای همه بشریت و در ادامه راه انبیاء الهی است.

وی با تاکید بر اینکه امروز جهان در آستانه تحولات بسیار بزرگی قرار گرفته است گفت : جبهه مستکبران که میراث دار همه طواغیت تاریخ هستند، امروز در بن‌بست کامل قرار گرفته‌ و به لحاظ نظری و عملی به پایان خط رسیده‌ و آن‌چه صلحا در تاریخ آرزو داشتند در حال تحقق است.

احمدی نژاد گفت : امروز پایه‌های استقرار نظام استکباری متلاشی شده است و ملتها چشم به راه ملت ایران دارند.