پورکاشیان استاد بزرگ شطرنج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره المپیاد جهانی شطرنج از روز 23 آبان ماه با حضور 152 کشور در درسدن آلمان برگزار شد که در این رقابت ها آتوسا پورکاشیان در رقابت با 4 استاد بزرگ، 5 استاد بین المللی و با 7 پیروزی دو تساوی و کسب 8 امتیاز از 11 باری با 6/30 واحد افزایش درجه بین المللی به عنوان ارزشمند استاد بزرگی بانوان نائل شد.

پورکاشیان در دور دوم مسابقات با قهرمان اکراین "کاترینا لاهنو" مساوی کرد و در 5 دور آخر به طور متوالی مقابل حریفان خود به برتری رسید و در نهایت با عملکردی قابل قبول توانست عنوان استاد بزرگی شطرنج بانوان از آن خود کند.