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۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۹

شهرستان‌های خراسان جنوبی به آزمایشگاه میکروبی آب تجهیز می ‌شوند

شهرستان‌های خراسان جنوبی به آزمایشگاه میکروبی آب تجهیز می ‌شوند

بیرجند-خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه‌های آبفار خراسان جنوبی گفت: شهرستان‌های این استان به آزمایشگاه میکروبی آب مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، پروین اکبری ظهر امروز در بازدید از پروژه های آبفار خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر در پنج شهرستان نهبندان، قاین، فردوس، سربیشه و بیرجند، آزمایشگاه میکروبی آب و در ستاد استان آزمایشگاه شیمی فعال است، خاطرنشان کرد: بنا داریم آزمایشگاه میکروبی قاین را با استانداردهای آب و فاضلاب کشور هماهنگ کنیم و در شهرستان درمیان نیز یک آزمایشگاه میکروبی در سال جاری احداث کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای دو پروژه قاین و درمیان 142 میلیون تومان اعتبار پیش‌ بینی شده است، افزود: انتظار می رود با تزریق به موقع اعتبارات ساختمان آزمایشگاه قاین و درمیان امسال افتتاح شوند.

سرپرست اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ‌های آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی رسیدن به استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای تا سال 1390 را ضروری خواند.

اکبری عنوان کرد: مدیر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب کشور در سفر به خراسان جنوبی همکاری خود را در تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغ ساخت آزمایشگاه‌ ها را اعلام کرد.

 

 

کد مطلب 790899

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