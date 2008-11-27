به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، پروین اکبری ظهر امروز در بازدید از پروژه های آبفار خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر در پنج شهرستان نهبندان، قاین، فردوس، سربیشه و بیرجند، آزمایشگاه میکروبی آب و در ستاد استان آزمایشگاه شیمی فعال است، خاطرنشان کرد: بنا داریم آزمایشگاه میکروبی قاین را با استانداردهای آب و فاضلاب کشور هماهنگ کنیم و در شهرستان درمیان نیز یک آزمایشگاه میکروبی در سال جاری احداث کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای دو پروژه قاین و درمیان 142 میلیون تومان اعتبار پیش‌ بینی شده است، افزود: انتظار می رود با تزریق به موقع اعتبارات ساختمان آزمایشگاه قاین و درمیان امسال افتتاح شوند.

سرپرست اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ‌های آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی رسیدن به استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای تا سال 1390 را ضروری خواند.

اکبری عنوان کرد: مدیر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب کشور در سفر به خراسان جنوبی همکاری خود را در تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغ ساخت آزمایشگاه‌ ها را اعلام کرد.