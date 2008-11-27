رکود اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 2009 هم ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری یورو نیوز، در این گزارش آمده است: این کشورها درسال 2010 رشد اقتصادی خود را از سر خواهند گرفت. براساس پیش بینی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اتحادیه اروپا درسال 2008 یک درصد و آمریکا درهمین سال یک و چهار دهم درصد رشد اقتصادی دارد.

همچنین براساس پیش بینی های این سازمان رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا در سال2009 به ترتیب به منهای شش دهم درصد و منهای نه دهم درصد خواهد رسید اما در سال 2010 رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا به ترتیب به یک و دو دهم درصد و یک و شش دهم درصد خواهد رسید.

کلاوس اشمیت هبل رئیس اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این زمینه می گوید نتیجه رکود اقتصادی درمنطقه تحت پوشش این سازمان افزایش بی سابقه شمار بیکاران است به طوری که اکنون شمار بیکاران این منطقه به بیش از هشت میلیون نفر می رسد . وی افزود این رکود اقتصادی قدرت خرید مردم و میزان سرمایه گذاری ها را کاهش خواهد داد.

رکود اقتصادی مذکور باعث شده است تا شرکتها و کارخانجات از هم اکنون برنامه تعدیل ساختاری خود را با اخراج کارگران به اجرا درآورند. همچنانکه شرکت سوئدی کانسکا تاکنون سه هزار و چهارصد نفر از کارمندان خود را اخراج کرده است و شرکت ارسلور میتال نیز درنظر دارد تا ماه ژانویه آینده دو هزار و چهار صد تن از کارمندان خود را اخراج کند. درهمین راستا وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به سه ماهه دوم همین سال نیم درصد کاهش یافته است.