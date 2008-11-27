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۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

تولید تیرچه بلوک در بدترین وضع ممکن از لحاظ استاندارد است

تولید تیرچه بلوک در بدترین وضع ممکن از لحاظ استاندارد است

بوشهر - خبرگزاری مهر : معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور گفت : تولید کنندگان تیرچه بلوک ساختمانی در کشور تولیدات خود را به لحاظ استاندارد در بدترین وضعیت ممکن تولید و عرضه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، فریدون بلغاری امروز در کلاس آموزشی ایزو در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی بوشهر افزود : همچنین تنها شش درصد از تولیدکنندگان بلوک سیمانی در کشور موفق به اخذ نشان استاندارد شده اند.

وی با بیان این که 100 درصد تولیدات سیمان کشور دارای نشان استاندارد است ، اضافه کرد : 40 درصد از شن ، ماسه وآجر تولیدی در کشور با نشان استاندارد در کشور تولید و عرضه می شود.

معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور ، استاندارد نبودن مصالح ساختمانی و ضعف آموزش کارگران از مشکلات بخش ساخت وساز کشور دانست ، گفت : پایین بودن سواد ساختمان سازی و تکنولوژی پایین در ساخت وساز منابع ملی را هدر می دهد و ساخت و ساز با کیفیت انجام نمی شود.

بلغاری اضافه کرد: اجرای خصوصی سازی صنعت ساخت وساز و ایجاد آزمایشگاه های مرجع در زمینه کنترل کیفی ساخت وساز برای خدمات دهی به دولت ضروری است ، در غیر این صورت زیان هنگفتی در پروژه های عمرانی خواهیم داشت .

وی با اشاره به این که اعتبار مصوبه آزمایشگاههای استاندارد مصالح ساختمانی تامین نشده است ، گفت : سال 84 دولت مصوبه ای ابلاغ کرد که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی موظف به ساخت 30 آزمایشگاه مصالح ساختمانی در مدت دو سال با بودجه دولت شد، درحالی که تاکنون هیچ مبلغی از این بابت در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

 
کد مطلب 790906

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