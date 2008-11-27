احتمال تعویق نشست مجلس عراق درباره توافقنامه تابعد از عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"جابر خلیفه جابر" گفت : پیش بینی می کنیم نشست امروز به بعد از عید قربان موکول شود، زیرا ائتلاف عراق یکپارچه سند خاصی ارائه کرده است که همه امور را به نقطه آغاز برگردانده است.



به گفته وی، دو درخواست انحلال دادگاه عالی جنایی و لغو قانون بازخواست و عدالت که با قانون اساسی تعارض دارد از دیگر عواملی است که احتمال تعویق نشست امروز وجود دارد.



حزب فضلیت اسلامی اخیرا از ائتلاف عراق یکپارچه خارج شد؛ این حزب با امضای توافقنامه خروج مخالف است.



خاطر نشان می شود رئیس پارلمان عراق عصر چهارشنبه ششم آذر رای گیری درباره توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی از عراق را به سبب دست نیافتن فراکسیونها به توافق درباره سند اصلاح، به پنجشنبه هفتم آذر موکول کرد؛ فراکسیونهای سیاسی سند موسوم به اصلاح سیاسی را پیش شرط خود برای موافقت با توافقنامه عقب نشینی نظامیان اعلام کرده اند.

این در حالی است که ایاد السامرایی عضو جبهه التوافق به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی وابسته به اقلیت اهل سنت عراق شب گذشته از توافق فراکسیونهای پارلمانی برای برگزاری همه پرسی مردمی درباره"پیمان خروج" درجولای 2009(اوایل مرداد 88) در صورت ادامه اختلافات خبر داد.

عباس البیاتی عضو ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق بر مخالفت این ائتلاف با تلاشهای برخی گروههای سیاسی برای تحمیل برخی خواسته ها بر دولت که به قانون اساسی خدشه وارد می کند، برای دادن رای به پیمان خروج تاکید کرده است.