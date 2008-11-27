کارتهای سوخت جدید رمزگذاری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، به منظور افزایش ضریب امنیت کارتهای هوشمند سوخت وسائط نقلیه، تمامی کارتهای جدید شامل خودروهای نوشماره و المثنی اعم از حقیقی و حقوقی از تاریخ 15 آذرماه با درج 4 رقم سمت راست کد ملی مالک رمزگذاری می شوند.

بدینوسیله به اطلاعه کلیه دارندگان وسائط نقلیه اعم از بنزینی، گازوئیلی و موتورسیکلت می رساند از تاریخ فوق به هنگام درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی نسبت به ارائه و ثبت شماره کد ملی خود به متصدیان دفاتر خدمات مشترکین اقدام نمایند.

در مورد خودروهایی که سند مالکیت آنها به نام اشخاص حقوقی اعم از سازمانهای دولتی، شرکتها و موسسات خصوصی می شوند از چهار رقم سمت راست کدملی نماینده معرفی شده استفاده خواهد شد.

بدیهی است دریافت تقاضا برای ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی بدون ارائه شماره کد ملی متقاضی امکان پذیر نخواهد بود.